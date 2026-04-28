Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat că părăsește Partidul Social Democrat, invocând diferențe majore de viziune și o decizie recentă a formațiunii politice.

Demisie anunțată oficial

Victoria Stoiciu a transmis marți că și-a înaintat demisia din Partidul Social Democrat ( ), afirmând că ruptura era inevitabilă din cauza direcției actuale a partidului.

Decizia vine după ce aceasta a refuzat să semneze o moțiune de cenzură susținută de PSD, în contextul unor alianțe politice recente care au generat controverse.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris aceasta, pe pagina de Facebook.

Critici la adresa alianțelor politice

Senatoarea a criticat colaborarea dintre PSD și formațiuni politice considerate extremiste, susținând că o astfel de direcție reprezintă o abatere de la valorile democratice.

Ea a vorbit despre necesitatea unui „cordon sanitar” clar în raport cu partidele radicale, avertizând că orice apropiere de acestea poate avea consecințe politice și sociale grave.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a spus aceasta.

Mesaj cu referințe istorice

În declarația sa, Victoria Stoiciu a făcut trimitere la perioada interbelică, susținând că ascensiunea extremismului în Europa a fost favorizată de compromisuri politice repetate.

Ea a comparat situația actuală cu exemple istorice din Germania, subliniind importanța menținerii unei distanțe ferme față de mișcările radicale.

„Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete”, a explicat.

„O linie roșie” în politică

Senatoarea a afirmat că nu poate accepta normalizarea extremismului în spațiul politic și a descris această poziție drept o „linie roșie” peste care nu este dispusă să treacă: „Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece”.

În același timp, aceasta a transmis un mesaj de mulțumire colegilor din PSD cu care a colaborat până în prezent, precizând însă că drumurile lor politice se despart.

„Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a încheiat aceasta.