Radu Miruță (USR), ministrul interimar al Transporturilor, propune amânarea scumpirilor ce urmau să intre în vigoare la 1 mai pentru biletele de metrou. Creșterea de preț fusese aprobată de PSD-istul Ciprian Șerban chiar cu o zi înainte să-și dea demisia din funcția de ministru.

Nu se mai scumpesc biletele la metrou din 1 mai

„Prin prezentul Ordin al Viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii interimar se dorește prorogarea cu 60 de zile a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial (…) din 24 aprilie 2026” – se arată în al ministerului, aflat în consultare publică.

Noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie.

Ce teme de lucru a primit Metrorex de la Ministerul Transporturilor

Argumentul invocat e „necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socioeconomice asupra populației”.

În următoarea perioadă Metrorex va trebui să prezinte un plan de reducere de cheltuieli care „să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni”.

„Societatea Metrorex S.A. va realiza un studiu de impact al acestor creșteri în contextul puterii reale de cumpărare a populației, luând în calcul atât evoluția salariului mediu, cât și nivelul inflației pe întreaga perioadă. Astfel, Metrorex va identifica obiectiv gradul de suportabilitate a creșterii tarifare propuse și efectele socio-economice la nivelul populației”, se mai arată în documentul publicat de Ministerul Transporturilor.

Cum a justificat Ciprian Șerban (PSD) majorările de preț în ultima zi la minister

Amintim că Ciprian Șerban a aprobat cererea Metrorex de scumpire a biletelor chiar cu o zi înainte să demisioneze din funcția de ministru al Transporturilor. Din 1 mai, călătoria cu metroul urma să se scumpească de la 5 la 7 lei. De asemenea, urmau să crească prețurile și la restul tipurilor de cartele și abonamente. Asta deși o scumpire substanțială a fost operată chiar anul trecut.

Întrebat de ce a făcut acest lucru, : „ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă”. A explicat apoi că ghinionul a fost al său, că s-a întâmplat încă să fie ministru și, pretinde el, n-avea cum să nu aprobe solicitarea.