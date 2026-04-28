Șefii Dacia, reacție disperată la criza politică: Creștem peste tot în Europa, numai în România nu. Toată țara e deprimată

Traian Avarvarei
28 apr. 2026, 12:08
Sursă Foto: Facebook - Dacia
Mihai Bordeanu, directorul Dacia, și Frank Marotteau, directorul de vânzări la nivel global al companiei, au avertizat că România se află în criză economică și politică, fapt ce afectează grav sectorul, implicit Dacia.

„Din toate discuțiile, pentru că avem această discuție prietenoasă cu colegii noștri, cu băncile, cu companiile financiare, toată lumea spune că va fi un 2026 dificil, cel puțin în primele șase până la nouă luni. Va fi foarte dur”, a afirmat Bordeanu, pentru profit.ro.

Marotte a declarat, la rândul său, că Dacia crește peste tot în Europa, numai în România nu: „România este singura piață unde nu creștem, în rest creștem peste tot în Europa. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”.

Mihai Bordeanu: Te uiți la televizor și te ia depresia

Mihai Bordeanu a explicat faptul că piața e în picaj deoarece țara cu totul e în depresie: „Putem numi piața ca fiind deprimată la minus 20% în primul trimestru sau chiar mai mult dacă ne uităm doar la persoane fizice. Și e un trimestru, nu doar o lună. Deci putem numi asta depresie. De ce se întâmplă asta? Mai întâi, pentru că întreaga țară este deprimată. Am deschis televizorul în România și dacă stai acolo 5 minute la orice program de știri, vei fi deprimat. Îți pot garanta. Aceasta este o metaforă”.

Acesta a mai afirmat că piața românească e una emergentă, deci sigur va crește pe termen lung, dar problema e ce se întâmplă acum: „Problema este că astăzi știm că avem o criză economică în România. Știm că ieri am asistat la o criză politică în România. Și, din păcate, în România, politica și economia sunt exact așa. Nu știu dacă vezi mâinile mele, dar sunt foarte, foarte strânse. Așa că suferim toți. Și acesta este unul dintre principalele motive pentru care putem spune că piața este deprimată”.

Bordeanu: Dacă nu vom mai avea programul Rabla, voi fi nevoit să caut contramăsuri

Mihai Bordeanu a susținut apoi că Dacia e mai afectată de lipsa programului Rabla decât orice altă marcă. Acesta speră ca programul să fie, totuși, implementat și în 2026.

„Și dacă nu avem programul și numai dacă nu îl avem, desigur, voi fi nevoit să caut contramăsuri. Anul trecut a fost foarte, foarte, aproape de nebunie. Am avut totul în ultimul moment, a fost aproape tragic în felul său, pentru că i-a făcut pe clienți să aștepte. Dealerii își pun banii în ceva, dealerii aveau stocuri și trebuiau să le dețină. La fel și producătorii, importatorii. A fost un dezastru pentru oricine, pentru toți, pentru toți actorii. Acum, din nou, sper că vor ajunge la o judecată solidă și vor lansa programul”, a mai declarat Bordeanu, pentru profit.ro.

