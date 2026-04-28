B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?

Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?

B1.ro
28 apr. 2026, 11:23
Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
Sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Autoritățile locale și punctele de colectare
  2. Organizațiile de transfer de responsabilitate
  3. Retailerii și serviciile de preluare
  4. Operatorii autorizați
  5. Campaniile de colectare

În locuințe, birouri sau spații comerciale se adună constant echipamente electrice care ies din uz: telefoane schimbate la doi ani, laptopuri înlocuite, electrocasnice care se strică sau devin depășite. De cele mai multe ori, acestea rămân uitate în sertare, depozitate în boxe sau aruncate greșit, deși fac parte din categoria DEEE și necesită un proces special de colectare și reciclare. 

Autoritățile locale și punctele de colectare

Primul loc în care majoritatea oamenilor pot duce echipamentele electrice vechi este infrastructura pusă la dispoziție de autoritățile locale. În multe orașe există centre municipale de colectare sau puncte dedicate unde pot fi predate gratuit aparate scoase din uz.

Aceste centre sunt gândite pentru a colecta diferite volume, de la electrocasnice mari până la echipamente mici. Problema apare atunci când accesul la aceste puncte este limitat sau când programul nu este foarte flexibil, motiv pentru care multe echipamente ajung să fie depozitate în locuințe.

Organizațiile de transfer de responsabilitate

Un rol central în acest sistem îl au organizatiile de transfer de responsabilitate (OTR). Acestea coordonează întregul mecanism prin care echipamentele electrice sunt colectate și reciclate la scară largă. OTR-urile funcționează ca un liant între toți cei implicați: producători, importatori, autorități locale, operatori de colectare și reciclatori. Nu se limitează la un singur punct din lanț, pentru că organizează și susțin întregul sistem, astfel încât acesta să funcționeze coerent.

Prin intermediul acestor organizații se dezvoltă rețele de colectare, se finanțează infrastructura și se monitorizează cantitățile de echipamente care ajung la reciclare. În plus, organizează și campaniile de colectare și de informare a publicului. Environ este un exemplu în acest sens, fiind o organizație care gestionează responsabilitatea colectării și reciclării pentru echipamente electrice și electronice, colaborând atât cu companii, cât și cu autorități pentru a susține un sistem funcțional la nivel național. Afla mai multe aici.

Retailerii și serviciile de preluare

Un alt actor important în colectarea DEEE este reprezentat de magazinele de electronice și electrocasnice. Multe dintre acestea oferă servicii de preluare a echipamentelor vechi, mai ales în momentul achiziției unui produs nou.

Sistemele de tip buy-back sau programele naționale de înlocuire a electrocasnicelor funcționează tocmai pe această logică. Predai un aparat vechi și primești un voucher sau o reducere pentru unul nou. În unele cazuri, retailerii asigură și transportul, ceea ce face procesul mult mai simplu pentru utilizator. Aceste servicii au devenit din ce în ce mai populare, mai ales pentru echipamentele voluminoase, deoarece transportul până la un centru de colectare ar fi dificil.

Operatorii autorizați

După colectare, echipamentele ajung la operatori autorizați care se ocupă de procesarea lor. Aceștia gestionează transportul, sortarea și reciclarea efectivă. Procesul este mai complex decât pare. Echipamentele sunt dezmembrate, iar componentele sunt separate în funcție de material. Metalele sunt recuperate și trimise către industrie, plasticul este reprocesat, iar componentele care necesită tratament special sunt eliminate în condiții controlate.

Campaniile de colectare

Pe lângă infrastructura permanentă, colectarea DEEE este susținută frecvent prin campanii organizate la nivel local. Acestea pot include puncte mobile amplasate temporar sau colectare directă de la domiciliu.

Acest tip de inițiativă funcționează foarte bine pentru că elimină barierele logistice. Oamenii nu mai trebuie să caute un centru de colectare sau să transporte echipamentele pe cont propriu. În multe orașe, astfel de campanii reușesc să colecteze cantități semnificative într-un timp scurt, uneori câteva tone într-o singură zi.

Echipamentele electrice nu sunt deșeuri obișnuite. În interiorul lor există materiale care pot fi reutilizate, dar și componente care pot deveni periculoase dacă sunt gestionate incorect. Prin utilizarea sistemelor existente de colectare și reciclare, aceste produse intră într-un circuit organizat. 

Tags:
Ultima oră
11:20 - Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
11:18 - Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
11:09 - Dani Mocanu, deținut cu „statut special”? Ce s-ar fi întâmplat la Rahova. Dezvăluiri din penitenciar
11:04 - SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
10:45 - Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
10:43 - Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
10:36 - Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
10:13 - Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei
10:10 - PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan
09:57 - Sfidare. Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a aprobat scumpirile la metrou cu o zi înainte să demisioneze: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă” (VIDEO)