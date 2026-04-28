Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa, se întreabă multă lume. Dorian și partenera sa, Andreea, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce și-au unit destinele pe 24 aprilie, într-un cadru de poveste. Evenimentul a fost unul special, organizat într-o locație spectaculoasă, care i-a cucerit pe toți invitații. Imaginile de la nuntă au devenit rapid virale în mediul online.

Cum a arătat rochia miresei

Unul dintre cele mai comentate elemente ale nunții a fost rochia purtată de Andreea. Ținuta a fost realizată special pentru ea, într-un atelier din București, iar procesul de creație a durat peste 1.000 de ore.

Rochia, de tip sirenă, a fost concepută în detaliu pentru a se potrivi perfect cu stilul miresei, iar rezultatul a fost unul spectaculos. În plus, Andreea a schimbat ținuta pe parcursul evenimentului, optând și pentru o rochie scurtă, la fel de elegantă.

Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa

Pentru această piesă vestimentară deosebită, artistul nu a făcut compromisuri. Dorian Popa a scos din buzunar o sumă considerabilă, de ordinul a cinci cifre, pentru una dintre rochiile purtate de mireasă.

În general, prețul pentru astfel de creații pornește de la 10.000 de lei și poate ajunge până la 16.000 de lei, în funcție de preferințele și cerințele fiecărei mirese, potrivit .

Ce spune Dorian Popa despre marele eveniment

Artistul a vorbit deschis despre emoțiile trăite în ziua nunții și a recunoscut că rezultatul final a depășit așteptările sale.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți”, a mărturisit el.

Nunta a avut loc într-un cadru restrâns, pe malul lacului Buftea, alături de familie și prieteni apropiați, ceea ce a contribuit la atmosfera intimă și elegantă a evenimentului.