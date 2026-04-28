Dani Mocanu, „rege” după gratii? Manelistul și fratele său, cunoscut drept Nando, se află în prezent în pușcărie, după ce au fost condamnați în România la pedepse de 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Cei doi au fost găsiți vinovați într-un dosar care are la bază un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. După producerea faptelor, frații au fugit în Italia, însă, în data de 20 martie, au fost aduși înapoi în țară, unde își ispășesc acum pedepsele.

De ce a fost mutat Dani Mocanu la Jilava

Inițial, manelistul a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, însă săptămâna trecută a fost transferat la Penitenciarul Jilava.

Mutarea vine după o perioadă petrecută la Rahova, unde acesta ar fi stat într-o celulă aglomerată, alături de alți 24 de deținuți. În prezent, a fost repartizat la Secția a II-a din Jilava, unde majoritatea celor încarcerați au o situație financiară modestă.

Dani Mocanu, „rege” după gratii? Cum ar fi trăit manelistul în penitenciar

Chiar dacă condițiile de erau dificile din cauza supraaglomerării, se pare că viața lui Dani Mocanu nu ar fi fost deloc una obișnuită.

Potrivit , surse din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor au declarat că, în momentul în care Dani Mocanu a ajuns în penitenciar, mai mulți deținuți s-ar fi oferit să îi transporte bagajele până la celulă, în perioada de carantină.

După cele 21 de zile de carantină, acesta ar fi fost mutat într-o cameră comună, unde majoritatea colegilor nu aveau un istoric violent. Sursele citate susțin că manelistul ar fi beneficiat inclusiv de mâncare gătită de acasă și că obișnuia să împartă cu ceilalți deținuți.

Ce face Dani Mocanu în spatele gratiilor

Surse din sistemul penitenciar mai afirmă că artistul își petrece o mare parte din timp la sala de forță și că ar fi interesat să muncească în penitenciar. Acesta ar fi depus chiar o cerere către conducere pentru a fi repartizat la muncă.

Viața de la Rahova nu ar fi fost una dificilă pentru Dani Mocanu, motiv pentru care acesta ar fi dorit să rămână acolo până la finalul pedepsei. Cu toate acestea, decizia autorităților a fost transferul la Jilava, unde își continuă acum detenția.