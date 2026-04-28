Dani Mocanu, deținut cu „statut special"? Ce s-ar fi întâmplat la Rahova. Dezvăluiri din penitenciar

Ana Maria
28 apr. 2026, 11:09
Sursa foto: Facebook / @Dani Mocanu
Dani Mocanu, „rege” după gratii? Manelistul și fratele său, cunoscut drept Nando, se află în prezent în pușcărie, după ce au fost condamnați în România la pedepse de 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Cei doi au fost găsiți vinovați într-un dosar care are la bază un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești. După producerea faptelor, frații au fugit în Italia, însă, în data de 20 martie, au fost aduși înapoi în țară, unde își ispășesc acum pedepsele.

De ce a fost mutat Dani Mocanu la Jilava

Inițial, manelistul a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, însă săptămâna trecută a fost transferat la Penitenciarul Jilava.

Mutarea vine după o perioadă petrecută la Rahova, unde acesta ar fi stat într-o celulă aglomerată, alături de alți 24 de deținuți. În prezent, a fost repartizat la Secția a II-a din Jilava, unde majoritatea celor încarcerați au o situație financiară modestă.

Dani Mocanu, „rege” după gratii? Cum ar fi trăit manelistul în penitenciar

Chiar dacă condițiile de detenție erau dificile din cauza supraaglomerării, se pare că viața lui Dani Mocanu nu ar fi fost deloc una obișnuită.

Potrivit Cancan, surse din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor au declarat că, în momentul în care Dani Mocanu a ajuns în penitenciar, mai mulți deținuți s-ar fi oferit să îi transporte bagajele până la celulă, în perioada de carantină.

După cele 21 de zile de carantină, acesta ar fi fost mutat într-o cameră comună, unde majoritatea colegilor nu aveau un istoric violent. Sursele citate susțin că manelistul ar fi beneficiat inclusiv de mâncare gătită de acasă și că obișnuia să împartă cu ceilalți deținuți.

Ce face Dani Mocanu în spatele gratiilor

Surse din sistemul penitenciar mai afirmă că artistul își petrece o mare parte din timp la sala de forță și că ar fi interesat să muncească în penitenciar. Acesta ar fi depus chiar o cerere către conducere pentru a fi repartizat la muncă.

Viața de la Rahova nu ar fi fost una dificilă pentru Dani Mocanu, motiv pentru care acesta ar fi dorit să rămână acolo până la finalul pedepsei. Cu toate acestea, decizia autorităților a fost transferul la Jilava, unde își continuă acum detenția.

Citește și...
Ce combine frigorifice sunt recomandate pentru familii mai mari? Cum să faci o alegere potrivită + modele dintre care să alegi
Eveniment
Ce combine frigorifice sunt recomandate pentru familii mai mari? Cum să faci o alegere potrivită + modele dintre care să alegi
Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
Eveniment
Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
Eveniment
Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
Eveniment
Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei
Eveniment
Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei
Scandal în Olt: exploatări ilegale de balast pe zeci de hectare. Ministrul Mediului acuză complicitatea autorităților
Eveniment
Scandal în Olt: exploatări ilegale de balast pe zeci de hectare. Ministrul Mediului acuză complicitatea autorităților
Vremea se încălzește ușor marți. Soare în majoritatea regiunilor, dar vântul rămâne prezent
Eveniment
Vremea se încălzește ușor marți. Soare în majoritatea regiunilor, dar vântul rămâne prezent
Vaccinul viitorului. Un simplu spray nazal ar putea proteja împotriva gripei, COVID-19 și alergiilor
Eveniment
Vaccinul viitorului. Un simplu spray nazal ar putea proteja împotriva gripei, COVID-19 și alergiilor
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA: „România este pregătită să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei”
Eveniment
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA: „România este pregătită să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei”
Aterizare spectaculoasă la Cluj pe vânt puternic. Cum au reacționat pasagerii din avion (VIDEO)
Eveniment
Aterizare spectaculoasă la Cluj pe vânt puternic. Cum au reacționat pasagerii din avion (VIDEO)
Ultima oră
11:29 - Ce combine frigorifice sunt recomandate pentru familii mai mari? Cum să faci o alegere potrivită + modele dintre care să alegi
11:23 - Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
11:20 - Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
11:18 - Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
11:04 - SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
10:45 - Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
10:43 - Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
10:36 - Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
10:13 - Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei
10:10 - PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan