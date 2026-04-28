Artista Ozana Barabancea vorbește despre rolul credinței în viața ei și despre o rugăciune pe care spune că a învățat-o de la o măicuță de la Mănăstirea Ghighiu. Iată despre ce este vorba!

Rugăciunea pe care o consideră „foarte puternică”

Ozana Barabancea a mărturisit că a învățat o simplă, dar profundă, pe care o rostește în momente importante din viață: „Doamne Iisuse Hristoase, pune harul Tău în lucrarea mea”, scrie Click.

Artista spune că această rugăciune a ajutat-o în numeroase situații dificile și că i-a fost transmisă de o măicuță de la Mănăstirea Ghighiu.

Credința în viața de zi cu zi

Vedeta a vorbit și despre modul în care credința îi influențează activitatea profesională. Ea spune că obișnuiește să se roage chiar și în timpul proiectelor sale, inclusiv atunci când lucrează la podcasturi sau în situații aparent banale din viața de zi cu zi.

Momente în care spune că a simțit ajutor divin

Ozana Barabancea a povestit și un episod din viața personală în care crede că rugăciunea i-a adus protecție.

Ea a relatat că fiul ei a avut o problemă tehnică la mașină, în timpul unei călătorii, iar situația ar fi putut deveni periculoasă. Artista spune că, după o serie de opriri și rugăciuni, problema a fost rezolvată în mod neașteptat, ceea ce ea descrie drept o „minune”.

Lecția pe care spune că a învățat-o

În concluziile sale, artista subliniază ideea de încredere și abandon în voia divinității, afirmând că încearcă să lase lucrurile „în mâna lui Dumnezeu” și să își păstreze echilibrul prin rugăciune.

Pentru Ozana Barabancea, credința rămâne un element central al vieții personale și profesionale, pe care îl consideră o sursă de liniște și sprijin în momentele dificile.