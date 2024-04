Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 aprilie 2024. O perioadă încărcată de mesaje karmice / Leii se vor chinui să înțeleagă toate mesajele Universului (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat predicțiile astrale pentru săptămâna 14 – 20 aprilie 2024. Invitatul ei a fost Lucrețiu Tudoroiu.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 aprilie 2024

„Venus-Nodul Nord-Soare-Mercur Kiron în semnul Berbecului, Jupiter-Uranus conjunct pe semn de Pământ, Saturn-Marte-Neptun în Pești, Pluto își începe și el periplul prin Vărsător. Ce perioadă ne așteaptă? Cum ar trebui să ne poziționăm față de Univers pentru a fi în armonie cu ceea ce suntem noi cu adevărat. Suntem într-un program de testare karmic? Suntem pe punctul de a ne asuma anumite responsabilități pe tipic saturnian? Care este zona de forță în această perioadă? De unde vine provocarea ta? Sunt active anumite dușmănii karmice? Cum poți reintra pe linia ta de destin? Și nu în ultimul rând, care este contribuția ta în această perioadă exclusiv spirituală la buna organizare a Universului?”, a precizat Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Atunci când avem multe planete în semnul nostru este o perioadă dinamică, activă, în care cu certitudine nu se plictisesc. Mai mult decât atât, am tot discutat despre prezența nodului nord în semn. Avem un Venus, un Nod-Nord, un Kiron, un Mercur și un Soare aici. Deci, iată, câtă forță, Pot apărea tot felul de situații care vin precum o invitație pentru nativii Berbec de a se implica în acțiuni, proiecte, alăturid e persoane cu care există grad de compatibilitate, proiecte care au o șansă foarte mare de reușită.

Taur

Foarte puternică această conjuncție Jupiter-Uranus care îi pune pe Tauri pe o traiectorie inedită și total diferită față de ceea ce a fost până acum. Îi vom regăsi în situații total noi, total uraniene, atipice complet de viața obișnuită, în contexte, anturaje diferite, cu preocupări total diferite. Taurii parcă renasc din punctul de vedere al preocupărilor. Sub nicio formă nu poate fi vorba despre ceva convențional și obișnuit în viața nativilor Taur.

Gemeni

Există o forță cu totul și cu totul specială, și anume faptul că pe undeva pentru nativii Gemeni avem foarte activă casa a 12-a, casa introspecției, a liniștii sufletești. Gemenii și-au găsit o anumită liniște sufletească, ei au scăpat și de presiunea pe care a manifestat-o acest Pluto pe casa Scorpionului pentru ei din 2008. Acum Pluto a trecut pe casa specializărilor, într-o formulă în care Gemenii încep să își dorească să cunoască lucruri, să facă tot felul de specializări, să călătorească, să se ducă pe zona înc are nu îi mai apasă atât de mult un anumit tip de corvoasă.

Rac

O perioadă foarte puternică, tot vorbim despre aceste mesaje spirituale care ne copleșesc. Sunt persoane care au comunicare și prin intermediul viselor, mesaje extrasenzoriale, toate semnele de apă simt că Universul ne vorbește mult mai explicit. S-ar putea ca nativii rax să simtă esența evenimentelor, lucruri care s-au întâmplat, de ce s-au întâmplat sau lucruri care plutesc în jurul lor, de ce plutesc așa? Este o perioadă interesantă .

Leu

Periaoda este încărcată de mesaje, de înțelesuri. Leii chiar se chinuie să înțeleagă toate mesajele Universului. Aș spune că Leul este una dintre zodiile cele mai interesate de zona aceasta, în această perioadă, de zona paranormală, grație prezenței lui Saturn, a lui Marte și a lui Neptun acum pentru nativii Leu pe casa scorpionului. Deci Leii au un interes de-a dreptul hipnotic pentru tot ceea ce ține de paranormal și poate chiar și superstiție pe undeva. Își extrag mesaje din zona aceasta.

Fecioară

Saturn și Marte în semn opus și neptun. Mesaje destul de dure, destul de puternice. Și Fecioarele au un anumit mod de a funcționa. Au momente în care dacă le înțelegi puterea psihică și lucrurile care îi frământă, pentru că fecioarele sunt frământate tot timpul de ceva prin natura lor mercuriană și doar puțin lipsește ca un simplu gând să se transforme într-o grijă, apoi într-o preocupare și apoi într-o problemă. Ca atare, ar trebui să existe persoane care tot timpul să stea precum prietenii apropiați sau protectori, mentori pentru a-i ajuta să gestioneze aceste gânduri.

Balanță

O perioadă interesantă pentru că ceea ce este prioritate este acea zonă înc are simt că lucrurile nu mai funcționează așa cum trebuie și acolo trebuie să depună cea mai amre energie. În orice zonă dacă simțiți că ceva nu mai funcționează așa cum vă doreați încercați să depuneți cea mai amre energie pentru că este exact zona care are nevoie de această consacrare, de acest potențial de puritate, de redresare. Acolo unde nu ne simțim în regulă, unde sufletul nu mai are acea bucurie, acea rezonanță este clar că este zona care ne parazitează cel mai mult și ne poate produce acel deficit energetic.

Scorpion

Nu este puțin lucru să avem atâtea planete într-un semn care pe undeva are o legătură cu noi. Și anume, semnul berbecului. De obicei sunt semne care pe undeva au o dinamică similară. Se întâmplă lucruri și în viața nativilor din alte zodii. Spre exemplu cei care se simt cu tipar de scorpion sau chiar nativii scorpion vor avea evenimente semnificative în această perioadă care își intră pe dinamică, pot fi lucruri care nu s-au ocupat altă dată și care acum încep să devină foarte alerte, foarte active. Încercați să vă alegeți ceva în mod special, un domeniu într-o zonă în care nu reușeați până acum sp dinamizați lucrurile, acum Universul vă susține.

Săgetător

Se găsesc acum într-o perioadă în care ceea ce îi reprezintă este legat de felul în care își aleg oamenii cu care să colaboreze, îți alegi oameni cu care să colaborezi d ecalibrul tău sau poate chiar unii de la care ai de învățat, lucruile vor fi în favorea ta. Mergi pe o zonă în care poate te măgulește faptul că apelează la tine oameni care știu să îți facă complimente dar sunt mult sub nivelul nativilor Săgetător, lucrurile nu vor mai fi atât de favorabile.

Capricorn

Eu aș vorbi despre Jupiter și Uranus în continuare pe semn de pământ. Capricornii trebuie să urmărească, deși știu că în general nu este bine să fii interesat doar de propriile interese și de propria persoană și totuși pentru nativii Capricorn este un ceva în care Universul vorbește puțin mai mult decât sunt ei obișnuiți despre competiție. Un anumit tip de competiție poate fi neonestă, poate fi agresivă, puțin nefirească. Capricornii se văd puși în tot feluld e situații în care fie cineva dorește să fie în locul lor, fie cineva dorește să aibă competiție mai mult sau mai puțin onestă.

Vărsător

Este foarte important să înțeleagă mesajul călătoriilor în străinătate sau al călătoriilor, este important să primească mesaje legate de tot ceea ce se întâmplă peste tot în lume. Vărsătorii trebuie să facă o întreagă filosofie a perioadei și a vieții lor pentru că există partea pragmatică, realitatea vieții noastre, cum îți organizezi timpul peste zi, dar există și partea filosofică a vieții noastre. Foarte multe persoane dau mare importanță realității, să fie șifonierul organizat, casa și mașina impecabile, vestimentația impecabilă, dar în schimb în privința filosofiei vieții puțină lume știe. Vărsătorii devin foarte interesați de acest aspect.

Pești

Își găsesc un punct de sprijin semnificativ zilele acestea, fie apar persoane care îi susțin necondiționat, fie descoperă hobby-uri, proeicte, lucruri care efectiv recalibrează toată energia în jurul nativilor Pești, parcă aura peștilor este extraordinar de puternică, efectiv fac doar lucruri în care cred și pe care le consideră o legătură impecabilă cu sufletul lor.