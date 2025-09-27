Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie.

Predicțiile astrale pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie

„Nu avem o soartă pentru că ne-am născut la un moment dat, ci ne-am născut la un anumit moment pentru că avem un destin generat de noi înșine în trecut. Astăzi vom vedea care sunt reperele după care se coordonează și se generează destinul nostru în prezent. Vom vorbi despre lucruri pe care trebuie să le știm, vom vorbi despre ascendent, despre semnul care ne guvernează ascendentul, vom vedea ce înseamnă planeta guvernatoare în astograma noastră. De unde am venit, de ce suntem aici și încotro ne îndreptăm? Această muzică a stelelor ne coordonează în permanență, această veche știință a magilor este încă prezentă în viața noastră și dacă știm să interpretăm o hartă astrală putem să vedem cum se torc firele ursitei. Este foarte interesant să înțelegem cum se revanșează soarta față de noi și cum noi ne vom revanșa față de destin”, a spus Alina Bădic, la începutul emisiunii.

Horoscopul perioadei 28 septembrie – 4 octombrie, pentru fiecare zodie

Berbec

Soarele se găsește în cădere ca și casă. El este oricum în cădere ca și zodie pentru toată lumea, dar ca și casă este în cădere doar pentru nativii berbec. Trebuie să fiți puțin atenți pentru că el are un deficit. Dacă el este în influență, dacă este în potențial, dacă este în domiciliu sau în exaltare dă acel sindrom de prinț sau de prințesă, adică arată persoanele rafinate, care au un fel de prezență regală și sunt respectate de toată lumea, acele persoane care fac față atacurilor cu foarte multă demnitate. Pentru dumneavoastră acum soarele fiind într-un defici și cu această configurație stea ete posibil să iasă la iveală situații de calomnie, de discuție nedrepte, de agresiune verbală, de polemică.

Taur

Acum se identifică foarte multe elemente care fac parte din matricea dumneavoastră eterică. Ce anume vă face cel mai bine să faceți pentru a vă recalibra structura sufletească, ceva care pe dumneavoastră vă dinamizează, ceva care vă liniștește din punct de vedere sufletesc. Dacă pentru Berbeci soarele este un avertisment zilele acestea, ceea ce înseamnă pentru berbeci că trebuie să ignire calomnia, pentru nativii Taur Venus este un astfel de catalizator, Venus care vă dă de înțeles că sunt și alte activități pe care trebuie să le luați în calcul pentru a străluci, pentru a fi pe val.

Gemeni

Avem următoarea parabolă: vorbim despre nimic. Din nimic se naște nimic, cum se spune. Gemenii, cu acest Uranus care este extraordinar de bine pe cuspida dumneavoastră și Uranus care face trină cu Soarele în balanță, puteți să creați din nimic ceva incredibil. Sunteți într-o perioadă în care acest mare triunghi pe semne de aer vă favorizează extraordinar. Pentru dumneavoastră această perioadă guvernatorul ar fi zilele acestea soarele. Puteți intra pe o zonă de leadership, puteți să conduceți o acțiune, să aveți o creștere ierarhică sau șefii să vă desemneze să faceți lucruri importante.

Rac

Ca și parabolă, aș spune că în această perioadă, dreptatea o împarte o fetiță. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că puritatea este foarte importantă în viața dumneavoastră în acest moment. Acest Saturn aflat pe ultimele grade în Pești face o echipă incredibilă cu Jupiter în semnul dumneavoastră și spune așa: pentru nativii Rac care vor să le meargă bine și să aibă succes și profit pe toate direcțiile și pe toate palierele trebuie să vedeți cine vă sensibilizează, ce persoană are suficientă puritate, cine vă este mentor.

Leu

Pe nativii leu i-aș întreba dacă s-au pierdut pe drum. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem doi gardieni: o dată vecinătatea lui Venus, care se găsește în semnul Fecioarei și avem vecinătatea a lui Neptun aflat în semnul Berbecului ca fiind semn prieten pentru dumneavoastră și de acolo vine zona de simpatii. Vecinătatea lui Venus în Fecioară vorbește despre parteneriate solide, cu persoane cu care avem foarte multă compatibilitate financiară. Avem vecinătatea energetică a lui Neptun în semn prieten, în Berbec, care vorbește despre prieteniile de suflet care trebuie să le reevaluați.

Fecioară

Nativii Fecioară deschid ușa vestitorilor. Avem un Neptun cuadrat cu Jupiter. Această cuadratură este foarte importantă pentru dumneavoastră, pentru că îl avem și pe Mercur. Este în semnul lui Venus și Vensu în semnul lui Mercur. Pentru dumneavoastră, ușa vestitorului are legătură cu cineva, o persoană aparte care vă dă o veste care are o legătură foarte mare cu dumneavoastră. Trebuie să fiți deschiși, să fiți atenți. Este o veste, un mesaj care vă poate schimba toată viața. Este vorba despre a deschide această ușă vestitorului.

Opoziția Soare-Neptun pentru Balanță

Balanță

Avem o întrebare cu răspuns și o întrebare fără răspuns. Înseamnă că dumneavoastră trebuie să chiar să puneți o întrebare în univers și trebuie să vedeți ce se întâmplă dacă puneți această întrebare. Sunteți foarte avantajați de acest triunghi superb: Soare-Uranus-Pluto. Mai ales pentru nativii balanță care fac lucruri cu iz de început. Puteți să începeți ceva, poate o negociere, poate o călătorie. Ceva care are un impact major în viața dumneavoastră. Opoziția aceasta Soare-Neptun, pentru dumneavoastră acest Neptun are loc pe o casă angular. Înseamnă fapul că trebuie să depistați ce anume vrea universul de la dumneavoastră din punct de vedere sufletesc.

Scorpion

Îl avem plasat pe Marte, care este agresiv zilele acestea, face o cuadratură cu Plutp. Întotdeauna când sunt aspecte disonante între Marte, Pluto și Uranus este o perioadă agresivă. Dar totuși dumneavoastră aveți șansa de a privi cu înțelepciune o poveste, o situație, ceva care se întâmplă. Este imposibil să nu se întâmple ceva cu această configurație, și mai ales cu această configurație zmeu. Luminariile își dau mâna, vor fi lucruri foarte favorabile care vin către dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât luminariile sunt niște gardieni pentru dumneavoastră.

Săgetător

O configurație de mare forță. Aș vorbi înainte despre un mag pentru nativii Săgetător. Este o poveste foarte interesantă despre acel mag de o frumusețe nepământească, cu o privire blândă, un mag ămbrăcat într-un costum alb, precum sfinții. Acest mag păstra cheile de la Sfântul Templu, unde se găseau toate tainele lumii, taine de care noi astăzi beneficiem. Acest mag le va arăta în această perioadă nativilor Săgetător tainele zodiacului. Există o zonă pe care nativii săgetător au mare nevoie să fie conștienți.

Capricorn

Există un sfat zilele acestea, și anume acela de aoferi o imagine fără cusur celor din jurul dumneavoastră. Este foarte important să rămâneți de neclintit acolo unde știți exact ce aveți de făcut. Această configurație zmeu vă ajută să prindeți aripi în acele domenii care vă reprezintă cu adevărat. Există foarte multe zone care pentru dumneavoastră exercită o magie. Pentru dumneavoastră este foarte important să știți că dacă munciți aveți ascensiune și aveți creștere ierarhică, dar trebuie să nu uitați să vă mai faceți și anumite plăceri.

Vărsător

Este foarte important să înțelegeți această configurație astrală atât de sofisticată și de complexă precum un palat de cleștar în care dumneavoastră stabiliți foarte clar toate relațiile, exact ca și cum ați fi ămpărtul acestui palat de cleștar și ați ști exact ce hram poartă fiecare, care sunt persoanele care trebuie să slujească, persoanele care trebuie să vă apere, persoanele cu care vă sfătuiți, persoanele care sunt cu rang înalt.

Pești

Putem să ne imaginăm niște vase din care curge apa dintr-unul într-altul. Înseamnă că trebuie să spuneți așa: astăzi fac acest lucru, âine fac acest lucru, vreau să fac și asta, vreau să fac și asta. Trebuie să identificați și ceea ce nu vreți să faceți. Acum există o barieră, această configurație cruce sau foarfecă spun așa: identificați lucrurile pe care le tăiați, lucrurile pe care le elimnați din viața dumneavoastră. Vor fi eliminate niște lucruri care nu își mai găsesc logica în destinul dumneavoastră.