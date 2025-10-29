B1 Inregistrari!
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori

Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 15:23
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Hoții români și-au mutat centrele de operațiuni
  2. Furtul din magazine o infracțiune organizată

Hoții români s-au reorientat căre comercianții din Bulgaria, numărul furturilor comise de români în țara vecină atingând un nivel îngrijorător.

Hoții români și-au mutat centrele de operațiuni

Hoții români se numără printre printre cei care au dublat rata furturilor din magazinele din Bulgaria, conform datelor statistice. Asociația Comercianților de Produse Nealimentare din Bulgaria a dezvăluit date îngrijorătoare legate de incidența furturilor din magazine.

Potrivit asociației, în marile centre comerciale există magazine în care creșterea furturilor a fost de 100% în primele șase luni. Hoții evită doar magazinele de construcții, unde numărul furturilor au crescut cu „doar” 60%.

Potrivit informațiilor citate de Rador România, cele mai frecvente cazuri de furt au loc în magazinele sportive. Hoții români și nu numai, fură echipamente dintre cele mai scumpe.

Analiza asociației arată că nu furturi nu vizează doar mărfuri ușor de comercializat, pe fondul unor lipse de resurse de bază. Aceștia acționează la comandă și fură lucruri pe care ulterior le revând prin intermediul unor rețele de revânzare.

Furtul din magazine o infracțiune organizată

Potrivit analizei realizate de asociație, care vizează și hoții români, furtul de magazine din Bulgaria a devenit o infracțiune de crimă organizată. Rețelele infracționale sunt bine organizate și acționează la comandă.

Datele arată că din magazinele de mobilă se fură pahare scumpe scumpe, lumânări, tacâmuri, vaze și lenjerie de pat. În general este vorba despre obiecte de valoare pe care un hoț le poate pune într-o geantă.

Reprezentanții Asociației Comercianților de Produse Nealimentare din Bulgaria  asociază creșterea numărului de hoți cu aderarea la Schengen. Mulți infractori sunt minori aduși la furat din alte țări, vecine, între care și România. Aceștia intră și ies din țară fără să fie supuși contoalelor de frontieră.

În analiză este dat exemplul unui comerciant care a investit  700.000 de leva în măsuri de securitate. Acesta a achiziționat, pentru a-și proteja afacerea, echipamente, pază, camere video și inteligență artificială pentru recunoaștere facială. Pe de altă parte, autoritățile ridică din umeri neputincioase incapabilă să gestioneze fenomenul din cauza legislației învechite.

