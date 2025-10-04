Șofer reținut pentru patru infracțiuni comise în două zile. Bărbatul are 48 de ani și este din municipiul Roman. El a fost reținut 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cum a fost prins șoferul de către polițiști

Individul a fost prins de două ori consecutiv la volanul unui autoturism, deși avea permisul suspendat și se afla sub influența băuturilor alcoolice, demonstrând o atitudine flagrantă de nesocotire a legii și de punere în pericol a vieții celorlalți participanți la trafic, a transmis sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Întâi s-a întâmplat pe 2 octombrie, dar faptul că a fost prins de polițiști nu l-a împiedicat să repete isprava în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,67 mg/l alcool pur în aer expirat”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean

Ce pedeapsă riscă bărbatul

Valoarea reprezintă de peste trei ori limita legală și indică un nivel extrem de ridicat de alcool, care afectează semnificativ capacitatea de reacție și coordonare la volan.

După ce a fost prins și a doua oară, individul a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat și sunt pedepsite cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă. În cazul de față se pot aplica și circumstanțe agravante.