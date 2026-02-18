În apropierea , visele par să capete o intensitate și o semnificație aparte. Acest fenomen a atras tot mai mult interesul specialiștilor. Psihologii și experții în studiul somnului observă un tipar tot mai des întâlnit la persoanele aflate în îngrijire paliativă. Acestea descriu experiențe onirice neobișnuit de vii, încărcate de emoție și simbolism.

În aceste vise apar frecvent persoane dragi care au murit, momente importante din trecut sau scene care transmit un mesaj personal puternic. Pentru cei care le trăiesc, ele nu sunt simple imagini ale minții, ci experiențe care lasă urme reale la nivel emoțional.

Specialiștii consideră că aceste vise pot avea un efect profund terapeutic. Ele pot ajuta persoana să își pună ordine în emoții și să accepte mai ușor finalul. De multe ori, conținutul lor este liniștitor și aduce în prim-plan amintiri frumoase, chipuri familiare și senzații de siguranță. Acest lucru poate contribui la reducerea anxietății și a fricii.