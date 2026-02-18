B1 Inregistrari!
Eveniment » Visele se schimbă cu 10–11 săptămâni înainte de moarte. Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen

Visele se schimbă cu 10–11 săptămâni înainte de moarte. Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen

18 feb. 2026, 08:57
Visele se schimbă cu 10–11 săptămâni înainte de moarte. Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce rol au visele în ultimele săptămâni de viață
  2. Ce încearcă să descopere cercetătorii despre visele dinaintea morții

În literatura de specialitate prinde contur o ipoteză care stârnește tot mai mult interes. Aceasta sugerează că, cu aproximativ 10–11 săptămâni înainte de moarte, visele oamenilor ar putea trece prin transformări profunde. Nu este vorba doar despre o simplă creștere a frecvenței lor, ci despre o schimbare vizibilă a intensității și conținutului.

În această perioadă, visele devin mai vii, mai clare și mult mai încărcate emoțional. Mulți le descriu ca fiind neobișnuit de realiste, uneori imposibil de ignorat sau uitat. În același timp, apar mai des simboluri puternice, scene cu semnificație personală și senzația că aceste experiențe au un sens aparte.

Ce rol au visele în ultimele săptămâni de viață

În apropierea sfârșitului vieții, visele par să capete o intensitate și o semnificație aparte. Acest fenomen a atras tot mai mult interesul specialiștilor. Psihologii și experții în studiul somnului observă un tipar tot mai des întâlnit la persoanele aflate în îngrijire paliativă. Acestea descriu experiențe onirice neobișnuit de vii, încărcate de emoție și simbolism.

În aceste vise apar frecvent persoane dragi care au murit, momente importante din trecut sau scene care transmit un mesaj personal puternic. Pentru cei care le trăiesc, ele nu sunt simple imagini ale minții, ci experiențe care lasă urme reale la nivel emoțional.

Specialiștii consideră că aceste vise pot avea un efect profund terapeutic. Ele pot ajuta persoana să își pună ordine în emoții și să accepte mai ușor finalul. De multe ori, conținutul lor este liniștitor și aduce în prim-plan amintiri frumoase, chipuri familiare și senzații de siguranță. Acest lucru poate contribui la reducerea anxietății și a fricii.

Totuși, fenomenul nu este pe deplin explicat, iar cercetările existente sunt încă limitate. Modul în care sunt interpretate aceste vise depinde mult de contextul cultural, de starea medicală și de experiențele individuale. Pentru unii, ele au o valoare simbolică profundă, în timp ce pentru alții reprezintă doar rezultatul schimbărilor neurologice care apar în ultimele etape ale vieții, potrivit click.ro.

Ce încearcă să descopere cercetătorii despre visele dinaintea morții

În ultimii ani, tot mai multe studii s-au concentrat pe înțelegerea viselor trăite în ultimele etape ale vieții. Cercetătorii analizează cu atenție relatările pacienților din unități de îngrijire paliativă și din secții de terapie intensivă. Ei încearcă să identifice elemente comune și semnificații recurente.

Interesul lor nu se limitează doar la conținutul viselor, ci și la frecvența, intensitatea și impactul emoțional al acestora. Chiar dacă nu există încă un răspuns definitiv, specialiștii cred că aceste vise ar putea avea un rol important în echilibrul psihologic al persoanei. Ele ar putea funcționa ca un mecanism prin care mintea procesează emoțiile profunde și se adaptează treptat la ideea finalului.
În același timp, anumite tipare și simboluri pot oferi indicii despre starea emoțională interioară. Ele pot reflecta nivelul de acceptare, liniște sau, dimpotrivă, neliniște.
