B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât

Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât

Ana Maria
03 feb. 2026, 16:56
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Sursa foto: Colaj foto B1tv.ro
Cuprins
  1. Unde se află Dani și Ionuț Mocanu, și ce se întâmplă cu extrădarea lor
  2. Pentru ce fapte a fost condamnat Dani Mocanu
  3. Ce antecedente penale are Dani Mocanu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, marți, să admită în principiu calea extraordinară de atac depusă de Dani și Ionuț Mocanu. Cei doi frați, condamnați în 2025 la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, au atacat decizia Curții de Apel Brașov din 6 noiembrie 2025. Prin acest demers, frații Mocanu încearcă să obțină anularea condamnării.

Alături de ei, și victimele au încercat să formuleze o cale extraordinară de atac, însă, instanța supremă a respins această solicitare.

Recursul în casație este o procedură specială ce poate anula o hotărâre definitivă dacă se constată nereguli procedurale. Dosarul a fost înregistrat la Înalta Curte pe 13 ianuarie 2026. Instanța a hotărât:

Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Secția penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5. Stabileşte termen de judecată în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel şi a părţilor civile”, se arată în minuta publicată de ICCJ, potrivit Hotnews.

Unde se află Dani și Ionuț Mocanu, și ce se întâmplă cu extrădarea lor

Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț, sunt în arest la domiciliu în Italia din 13 noiembrie, după ce au fost prinși acolo. Condamnarea lor a devenit definitivă în România. În prezent, Curtea de Apel Napoli judecă procedura de extrădare, iar această instanță este cunoscută pentru decizii controversate favorabile unor fugari celebri din România.

Pentru ce fapte a fost condamnat Dani Mocanu

Condamnarea lui Dani Mocanu la patru ani de închisoare a survenit în urma unui incident violent petrecut în noaptea de 18 spre 19 august 2022, într-o benzinărie din Pitești. Scandalul a fost anunțat printr-un apel la 112, care informa despre o bătaie între mai multe persoane. Polițiștii care au sosit la fața locului nu au mai găsit pe nimeni implicat, toți au apucat să plece. În urma cercetărilor, s-a stabilit că frații Mocanu au lovit un bărbat cu o rangă, iar victima a suferit răni grave la cap.

Ce antecedente penale are Dani Mocanu

De-a lungul timpului, Dani Mocanu a fost implicat în mai multe dosare penale. A fost cercetat pentru proxenetism și spălare de bani, însă a fost achitat în apel, deoarece faptele s-au prescris. În vara anului 2022, a fost reținut într-un dosar ce viza amenințarea, tulburarea liniștii publice și portul de obiecte periculoase, după ce ar fi amenințat un tânăr cu un cuțit într-un club din Târgu Mureș, incident filmat și postat pe TikTok.

În 2021, a primit o condamnare de șase luni cu executare pentru un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor, iar instanța a obligat YouTube să elimine videoclipul „Curwa” și materialele conexe. În urma apelului, pedeapsa i-a fost redusă la amendă penală. De asemenea, Dani Mocanu a atras atenția și după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit, fapt pentru care Poliția Argeș a deschis dosar penal pentru rele tratamente și cruzimi asupra animalelor.

Tags:
Citește și...
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Eveniment
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Eveniment
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas
Eveniment
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas
Cluj: Minor reținut după ce a lovit cu cuțitul un alt adolescent, într-o stație de autobuz
Eveniment
Cluj: Minor reținut după ce a lovit cu cuțitul un alt adolescent, într-o stație de autobuz
Instanța a decis. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra, aflat în arest preventiv
Eveniment
Instanța a decis. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra, aflat în arest preventiv
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
Eveniment
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă
Eveniment
O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă
Un bărbat a ales să dispară din lume timp de un an. Iată care este motivul
Eveniment
Un bărbat a ales să dispară din lume timp de un an. Iată care este motivul
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Eveniment
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Ultima oră
17:09 - Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
16:34 - Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi
16:34 - Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
16:31 - Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală
16:28 - Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General
15:58 - Ședințele online au fost desființate la Senat, nu și la Camera Deputaților. Senatorii care nu vin fizic la muncă vor fi sancționați
15:57 - Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
15:52 - Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
15:46 - Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
15:45 - Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas