Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, marți, să admită în principiu calea extraordinară de atac depusă de Dani și Ionuț Mocanu. Cei doi frați, condamnați în 2025 la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, au atacat decizia Curții de Apel Brașov din 6 noiembrie 2025. Prin acest demers, frații Mocanu încearcă să obțină anularea condamnării.

Alături de ei, și victimele au încercat să formuleze o cale extraordinară de atac, însă, instanța supremă a respins această solicitare.

Recursul în casație este o procedură specială ce poate anula o hotărâre definitivă dacă se constată nereguli procedurale. Dosarul a fost înregistrat la Înalta Curte pe 13 ianuarie 2026. Instanța a hotărât:

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Secția penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5. Stabileşte termen de judecată în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel şi a părţilor civile”, se arată în minuta publicată de ICCJ, potrivit .

Unde se află Dani și Ionuț Mocanu, și ce se întâmplă cu extrădarea lor

Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț, sunt în arest la domiciliu în Italia din 13 noiembrie, după ce au fost prinși acolo. Condamnarea lor a devenit definitivă în România. În prezent, Curtea de Apel Napoli judecă procedura de extrădare, iar această instanță este cunoscută pentru decizii controversate favorabile unor fugari celebri din România.

Pentru ce fapte a fost condamnat Dani Mocanu

Condamnarea lui Dani Mocanu la patru ani de a survenit în urma unui incident violent petrecut în noaptea de 18 spre 19 august 2022, într-o benzinărie din Pitești. Scandalul a fost anunțat printr-un apel la 112, care informa despre o bătaie între mai multe persoane. Polițiștii care au sosit la fața locului nu au mai găsit pe nimeni implicat, toți au apucat să plece. În urma cercetărilor, s-a stabilit că frații Mocanu au lovit un bărbat cu o rangă, iar victima a suferit răni grave la cap.

Ce antecedente penale are Dani Mocanu

De-a lungul timpului, Dani Mocanu a fost implicat în mai multe dosare penale. A fost cercetat pentru proxenetism și spălare de bani, însă a fost achitat în apel, deoarece faptele s-au prescris. În vara anului 2022, a fost reținut într-un dosar ce viza amenințarea, tulburarea liniștii publice și portul de obiecte periculoase, după ce ar fi amenințat un tânăr cu un cuțit într-un club din Târgu Mureș, incident filmat și postat pe TikTok.

În 2021, a primit o condamnare de șase luni cu executare pentru un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor, iar instanța a obligat YouTube să elimine videoclipul „Curwa” și materialele conexe. În urma apelului, pedeapsa i-a fost redusă la amendă penală. De asemenea, Dani Mocanu a atras atenția și după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit, fapt pentru care Poliția Argeș a deschis dosar penal pentru rele tratamente și cruzimi asupra animalelor.