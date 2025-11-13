B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia

Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 13:51
Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
Foto: Instagram/Dani Mocanu.
Cuprins
  1. Filmul prinderii lui Dani Mocanu
  2. Pedepse definitive de 4 și 7 ani de închisoare
  3. Alte infracțiuni
  4. Cine este Dani Mocanu

Manelistul român Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși în Italia, în zona orașului Napoli, la patru zile după ce au fost condamnați definitiv la închisoare în România, într-un dosar de tentativă de omor.

Filmul prinderii lui Dani Mocanu

Dani Mocanu și fratele său au fost observați prima dată în Desenzano del Garda, o stațiune turistică situată pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, conform dcnews.ro.

Cei doi ar fi petrecut acolo mai multe ore, într-un grup restrâns, fără a bănui că se află sub supravegherea autorităților. În urma informațiilor primite de la polițiștii români, carabinierii italieni au demarat o operațiune discretă de urmărire, care s-a întins pe sute de kilometri.

După monitorizarea deplasărilor acestora, echipele mixte de intervenție au reușit să-i intercepteze în localitatea Casola di Napoli, unde au fost reținuți fără incidente. Arestarea s-a făcut în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile române.

Pedepse definitive de 4 și 7 ani de închisoare

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la 4 și 7 ani de închisoare, după ce, în august 2022, ar fi bătut doi bărbați cu pumnii, picioarele și o rangă metalică. Una dintre victime a suferit o fractură craniană.

În prezent, cei doi se află într-un centru de detenție din Napoli, unde așteaptă finalizarea procedurilor de extrădare în România.

Alte infracțiuni

Poliția din Brescia a transmis că artistul este „un cântăreț cunoscut și foarte faimos”, motiv pentru care arestarea sa a avut un impact mediatic major în România.

Presa italiană mai precizează că Dani Mocanu este investigat și pentru alte fapte, printre care evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în scopuri criminale.

Cine este Dani Mocanu

Dani Mocanu (pe numele său real Daniel Marian Mocanu), este un cântăreţ român de manele şi trap-influenced, născut la 3 septembrie 1992 în comuna Bradu, judeţul Argeş. El a absolvit doar 9 clase de şcoală și a declarat că educaţia formală nu-l ajută neapărat în carieră.

Pe YouTube şi alte platforme online, Mocanu a acumulat milioane de vizualizări, devenind un fenomen de mass-media în rândul publicului de manele. Acesta a fost implicat în numeroase controverse legate de versuri, videoclipuri și investigații penale.

