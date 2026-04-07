Ilie Dumitrescu a reacționat cu o durere profundă după ce marele antrenor s-a stins din viață în cursul acestei seri.

Ultima interacțiune a lui Ilie Dumitrescu cu Mircea Lucescu

Vizibil afectat de vestea tragică, analistul TV a povestit despre dialogul purtat cu selecționerul în perioada barajului cu Turcia. Acesta a rămas impresionat de pasiunea uriașă și de detaliile tactice pe care Lucescu le stăpânea chiar și în momentele dificile, subliniind devotamentul total pe care acesta l-a avut pentru fotbal până în ultima clipă.

„Îmi este foarte greu să-mi găsesc cuvintele. Este o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. La 18 ani când am intrat în contact cu performanța la Steaua și cu derby-urile din prima divizie era deja un om care își pusese amprenta în fotbalul românesc la nivel de club, mondial, european. Am rămas cu profesionalismul de la meciul cu Turcia. Am avut șansa să stau cu el în hotel. Am vorbit despre adversar, am discutat. Am fost impresionat de modul cum a pregătit meciurile, modul cum cunoștea în detaliu fiecare jucător. Știa tot despre calitățile și defectele lor. Energia pe care o avea și încrederea pe care a încercat să o transmită jucătorilor…”, a declarat Ilie Dumitrescu, scrie .

Un omagiu pentru cel care și-a dedicat viața gazonului

În cadrul aceleiași intervenții, fostul atacant a scos în evidență sacrificiul personal făcut de Mircea Lucescu pentru a rămâne alături de tricolori, în ciuda problemelor de sănătate din ultima perioadă.

„Este foarte greu să accept că după dialogul final nu voi mai avea șansa să vorbesc vreodată cu Mircea Lucescu. S-a întâmplat foarte repede. Ziceam după meciul cu Turcia că trebuie să-i mulțumim că a rămas alături de echipa națională, de jucători, de dubla asta în care trebuia să ne calificăm. A dat totul pentru fotbal. Spun asta pentru că a demonstrat că după problemele medicale pe care le-a avut, a rămas aici. Aici unde s-a simțit cel mai bine, aici unde a fost viața lui. Trebuie să ne gândim la familie, la Răzvan, la doamna Neli și să transmitem sincere condoleanțe. Suntem alături de ei. Este o pierdere imensă”, a adăugat Ilie Dumitrescu în cadrul emisiunii Fotbal European.