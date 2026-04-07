Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă"

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 21:33
Fostul internațional Ilie Dumitrescu. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

Ilie Dumitrescu a reacționat cu o durere profundă după ce marele antrenor Mircea Lucescu s-a stins din viață în cursul acestei seri.

Ultima interacțiune a lui Ilie Dumitrescu cu Mircea Lucescu

Vizibil afectat de vestea tragică, analistul TV a povestit despre dialogul purtat cu selecționerul în perioada barajului cu Turcia. Acesta a rămas impresionat de pasiunea uriașă și de detaliile tactice pe care Lucescu le stăpânea chiar și în momentele dificile, subliniind devotamentul total pe care acesta l-a avut pentru fotbal până în ultima clipă.

„Îmi este foarte greu să-mi găsesc cuvintele. Este o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. La 18 ani când am intrat în contact cu performanța la Steaua și cu derby-urile din prima divizie era deja un om care își pusese amprenta în fotbalul românesc la nivel de club, mondial, european. Am rămas cu profesionalismul de la meciul cu Turcia. Am avut șansa să stau cu el în hotel. Am vorbit despre adversar, am discutat. Am fost impresionat de modul cum a pregătit meciurile, modul cum cunoștea în detaliu fiecare jucător. Știa tot despre calitățile și defectele lor. Energia pe care o avea și încrederea pe care a încercat să o transmită jucătorilor…”, a declarat Ilie Dumitrescu, scrie GSP.

Un omagiu pentru cel care și-a dedicat viața gazonului

În cadrul aceleiași intervenții, fostul atacant a scos în evidență sacrificiul personal făcut de Mircea Lucescu pentru a rămâne alături de tricolori, în ciuda problemelor de sănătate din ultima perioadă.

„Este foarte greu să accept că după dialogul final nu voi mai avea șansa să vorbesc vreodată cu Mircea Lucescu. S-a întâmplat foarte repede. Ziceam după meciul cu Turcia că trebuie să-i mulțumim că a rămas alături de echipa națională, de jucători, de dubla asta în care trebuia să ne calificăm. A dat totul pentru fotbal. Spun asta pentru că a demonstrat că după problemele medicale pe care le-a avut, a rămas aici. Aici unde s-a simțit cel mai bine, aici unde a fost viața lui. Trebuie să ne gândim la familie, la Răzvan, la doamna Neli și să transmitem sincere condoleanțe. Suntem alături de ei. Este o pierdere imensă”, a adăugat Ilie Dumitrescu în cadrul emisiunii Fotbal European.

CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
Eveniment
CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
Eveniment
David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
Eveniment
Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
Eveniment
Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
Eveniment
Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
Eveniment
Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu: „O veste care întristează profund România”
Edi Iordănescu, omagiu dureros după moartea lui Mircea Lucescu: „Sunt realmente zguduit”
Eveniment
Edi Iordănescu, omagiu dureros după moartea lui Mircea Lucescu: „Sunt realmente zguduit”
Senatul aprobă tacit legea despăgubirii victimelor dezastrelor. Ce prevede proiectul și ce obligații revin autorităților locale
Eveniment
Senatul aprobă tacit legea despăgubirii victimelor dezastrelor. Ce prevede proiectul și ce obligații revin autorităților locale
Mircea Lucescu a murit. Spitalul Universitar București: „În jurul orei 20.30 a fost declarat decesul”
Eveniment
Mircea Lucescu a murit. Spitalul Universitar București: „În jurul orei 20.30 a fost declarat decesul”
Ultima oră
23:28 - CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
23:27 - David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
22:35 - Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
22:30 - Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
22:25 - Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
22:12 - Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”