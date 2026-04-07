Mircea Lucescu a murit, informează B1 TV. Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30. „Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a mai transmis unitatea medicală.

Anunțul Spitalului Universitar despre decesul lui Lucescu

„Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informeaza ca astazi marti, 7 aprilie 2026, in jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrati antrenori si jucatori de fotbal romani, primul care a calificat echipa nationala a Romaniei la un Campionat European, in anul 1984.

Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a transmis Spitalul Universitar.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în câteva zile

Lucescu a suferit o operație grea după eșecul cu Turcia și ratarea calificării la Cupa Mondială. La două zile după operație, a suferit un infarct, iar starea lui s-a agravat. De atunci, condiția sa era tot mai deteriorată și existau discuții pentru o nouă intervenție chirurgicală prin care să i se monteze un dispozitiv de tip ECMO. Nu a mai apucat această operație.

Antrenorul urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București. Răzvan Lucescu a ajuns de urgență la București după partida echipei PAOK Salonic în Grecia, pentru a fi alături de tatăl său. La unitatea medicală au ajuns soția sa, Neli, dar și nepoata sa, Marilu.