Mircea Lucescu a murit. Spitalul Universitar București: „În jurul orei 20.30 a fost declarat decesul"

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 20:52
Sursă foto: Hepta - Abaca US / AA/ABACA
  1. Anunțul Spitalului Universitar despre decesul lui Lucescu
  2. Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în câteva zile

Mircea Lucescu a murit, informează B1 TV. Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30. „Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a mai transmis unitatea medicală.

Anunțul Spitalului Universitar despre decesul lui Lucescu

„Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti informeaza ca astazi marti, 7 aprilie 2026, in jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrati antrenori si jucatori de fotbal romani, primul care a calificat echipa nationala a Romaniei la un Campionat European, in anul 1984.

Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a transmis Spitalul Universitar.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în câteva zile

Lucescu a suferit o operație grea după eșecul cu Turcia și ratarea calificării la Cupa Mondială. La două zile după operație, a suferit un infarct, iar starea lui s-a agravat. De atunci, condiția sa era tot mai deteriorată și existau discuții pentru o nouă intervenție chirurgicală prin care să i se monteze un dispozitiv de tip ECMO. Nu a mai apucat această operație.

Antrenorul urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă, după ce starea i s-a agravat, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București.

Răzvan Lucescu a ajuns de urgență la București după partida echipei PAOK Salonic în Grecia, pentru a fi alături de tatăl său. La unitatea medicală au ajuns soția sa, Neli, dar și nepoata sa, Marilu.

Fostul doctor al echipei naționale, Pompiliu Popescu, este de părere că starea de sănătate a antrenorului de 80 de ani s-a agravat din cauza stresului la care a fost supus în mandatul său de selecționer.

Anterior, în ianuarie și februarie 2026, Lucescu a fost internat câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, după care a plecat în Belgia pentru investigații suplimentare. În 2023, Lucescu a suferit o operație la picior în Ucraina, din cauza coxartrozei, iar în ianuarie 2025 a fost operat la șoldul drept în București.

