Au apărut primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului Hilton din Sibiu. 8 oameni au fost prinși sub dărâmături, din care 7 au fost apoi transportați la spital.
Circa 120 de metri pătrați din tavanul din rigips situat la piscina hotelului s-au desprins și au căzut.
Autoritățile au decretat Planul Roșu de Intervenție și la fața locului au ajuns pompierii, medicii și poliția.
8 oameni au fost prinși sub dărâmături. Unul a primit îngrijiri la fața locului și restul au fost transportați la spital.
„În urma acestui eveniment au fost înregistrate 7 victime: patru minori în vârstă de 3, 5, 7 și 7 ani au suferit atacuri de panică și traumatisme ușoare fiind transportați la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri de specialitate, respectiv doi adulți în vârstă de 45 și 42 de ani au suferit multiple contuzii și traumatisme ușoare și au fost transportați la UPU Sibiu”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, potrivit Ora de Sibiu.
Poliția a deschis dosar penal și cercetările continuă pentru a se stabili exact de ce s-a prăbușit tavanul.