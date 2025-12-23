B1 Inregistrari!
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului de lux din Sibiu / 8 oameni au fost prinși sub dărâmături (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 21:18
Imagine cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Sursa foto: Captură video - Ora de Sibiu / Facebook

Au apărut primele imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului Hilton din Sibiu. 8 oameni au fost prinși sub dărâmături, din care 7 au fost apoi transportați la spital.

4 copii, printre victime

Circa 120 de metri pătrați din tavanul din rigips situat la piscina hotelului s-au desprins și au căzut.

Autoritățile au decretat Planul Roșu de Intervenție și la fața locului au ajuns pompierii, medicii și poliția.

8 oameni au fost prinși sub dărâmături. Unul a primit îngrijiri la fața locului și restul au fost transportați la spital.

„În urma acestui eveniment au fost înregistrate 7 victime: ⁠patru minori în vârstă de 3, 5, 7 și 7 ani au suferit atacuri de panică și traumatisme ușoare fiind transportați la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri de specialitate, respectiv ⁠doi adulți în vârstă de 45 și 42 de ani au suferit multiple contuzii și traumatisme ușoare și au fost transportați la UPU Sibiu”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, potrivit Ora de Sibiu.

Poliția a deschis dosar penal și cercetările continuă pentru a se stabili exact de ce s-a prăbușit tavanul.

