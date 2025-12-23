B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă la Sibiu. Tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături

Alertă la Sibiu. Tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături

Adrian Teampău
23 dec. 2025, 15:23
Alertă la Sibiu. Tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături
Sursa Foto: Facebook/ ISU SIBIU
Cuprins
  1. Alertă la un hotel din Sibiu
  2. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături

Alertă la Sibiu, unde tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție și caută eventuale victime sub dărâmături.

Alertă la un hotel din Sibiu

Un accident neprevăzut s-a petrecut într-un hotel din Sibiu, Hilton. Autoritățile au intrat în alertă și au declanșat Planul Roșu de intervenție după ce tavalul de la piscina interioară s-a prăbușit. În acest moment, echipele de intervenție caută eventualele victime sub dărâmături. Momentan nu există informații despre cauzele care au dus la prăbușirea tavanului și nici dacă există persoane prinse sub planșeu.

La locul incidentului au fost solicitate două ambulanțe SMURD, din care una cu medic. De asemenea, au ajuns patru ambulanțe SAJ, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, trei autospeciale de stingere şi două autospeciale de primă intervenţie şi comanda.

ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unității, situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari. Echipele de intervenție degajează resturile de construcție prăbușite în piscină.

„Din primele informaţii s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins şi a căzut. Nu se cunoaşte în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.

Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături

În aceste salvatorii ISU au reușit să scoată opt persoan, cinci adulți și trei copii din piscină. Victimele au fost preluate de echipajele medicale care le-au acordat îngrijirile medicale, urmând să fie transportate la spital pentru alte investigații.

Acestea sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului. De asemenea, misiunea de salvare continuă. Au fost solicitați și scafandrii care să caute în piscină alte posibile victime.

Tags:
Citește și...
Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
Eveniment
Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
Eveniment
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud
Eveniment
Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud
Sectorul 3 accelerează investițiile în infrastructura educațională: 7 unități în execuție și 3 noi contracte de finanțare semnate în decembrie
Eveniment
Sectorul 3 accelerează investițiile în infrastructura educațională: 7 unități în execuție și 3 noi contracte de finanțare semnate în decembrie
Nou record mondial! Cine este bărbatul care a cântat colinde timp de 42 de ore
Eveniment
Nou record mondial! Cine este bărbatul care a cântat colinde timp de 42 de ore
Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru
Eveniment
Percheziții acasă la Rodica Stănoiu. Ce caută anchetatorii? Suspiciuni legate de testamentul fostului ministru
Cum alegem vinul pentru mesele de sărbători. Sfaturi pentru o masă perfectă de la un somelier celebru (VIDEO)
Eveniment
Cum alegem vinul pentru mesele de sărbători. Sfaturi pentru o masă perfectă de la un somelier celebru (VIDEO)
Sărbători în siguranță! Recomandările DSU pentru prevenirea incendiilor în casă și bucătărie
Eveniment
Sărbători în siguranță! Recomandările DSU pentru prevenirea incendiilor în casă și bucătărie
Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
Eveniment
Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
Eveniment
Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
Ultima oră
16:01 - Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate
15:06 - Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
14:59 - Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
14:31 - Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
14:22 - Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
14:16 - Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
13:58 - Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
13:53 - Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
13:45 - Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
13:38 - Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud