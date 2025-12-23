Alertă la Sibiu, unde tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat și caută eventuale victime sub .

Alertă la un hotel din Sibiu

Un accident neprevăzut s-a petrecut într-un hotel din Sibiu, Hilton. Autoritățile au intrat în alertă și au declanșat Planul Roșu de intervenție după ce tavalul de la piscina interioară s-a prăbușit. În acest moment, echipele de intervenție caută eventualele victime sub dărâmături. Momentan nu există informații despre cauzele care au dus la prăbușirea tavanului și nici dacă există persoane prinse sub planșeu.

La locul incidentului au fost solicitate două ambulanțe , din care una cu medic. De asemenea, au ajuns patru , o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, trei autospeciale de stingere şi două autospeciale de primă intervenţie şi comanda.

ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unității, situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari. Echipele de intervenție degajează resturile de construcție prăbușite în piscină.

„Din primele informaţii s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins şi a căzut. Nu se cunoaşte în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.

Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături

În aceste salvatorii ISU au reușit să scoată opt persoan, cinci adulți și trei copii din piscină. Victimele au fost preluate de echipajele medicale care le-au acordat îngrijirile medicale, urmând să fie transportate la spital pentru alte investigații.

Acestea sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului. De asemenea, misiunea de salvare continuă. Au fost solicitați și scafandrii care să caute în piscină alte posibile victime.