Un american stabilit la Oradea s-a arătat impresionat de cât de dezvoltată e România, față de cum e percepută în exterior. El a lăudat mai ales tehnologia și viteza internetului de la noi.
„Când m-am mutat în România, mulți oameni m-au întrebat dacă am electricitate, Wi-Fi și dacă există magazine alimentare aproape de casă. Americanii care nu au venit niciodată în România privesc acest loc ca pe o țară în care calitatea vieții e slabă, dar știm cu toții că nu-i adevărat. Voi locuiți aici și știți că nu-i adevărat!”, a susținut Martel, pe TikTok.
El a dat exemplu o situație care l-a lăsat cu gura căscată: „Am fost la sala de fitness, iar acolo intrarea se face pe baza unui scaner facial. Efectiv e acolo un scaner care îți scanează fața. N-am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd scaner facial. Niciodată! Aici e mai multă tehnologie decât mi-aș fi putut închipui”
Martel s-a arătat impresionat și de viteza internetului: „E o nebunie cum oamenii au impresia că trăiești în pustiu, dar, de fapt, România e țara cu cel mai rapid internet din lume. Greșesc? Chiar așa e!”.
Dar nu doar tehnologia impresionează. Un alt american ajuns în România s-a arătat impresionat de banalii covrigi.
„Când m-am mutat în România nimeni nu mi-a spus că se vând „dependențe” ieftine la fiecare colț. E o nebunie și sunt atât de multe sortimente. COVRIGUL. Sunt simpli, cu semințe… Cum ar trebui să trec pe lângă fără să-mi cumpăr?! Sunt atât de buni, crocanți și calzi. Este cea mai grea „dependență” cu care m-am confruntat”, a spus Mike, pe TikTok.
El a glumit apoi că „România nu e o țară sigură… covrigi la fiecare colț”, iar cântarul lui „nu e fericit”.
