Un american stabilit la Oradea s-a arătat impresionat de cât de dezvoltată e România, față de cum e percepută în exterior. El a lăudat mai ales tehnologia și viteza internetului de la noi.

Impresiile unui american mutat în România

„Când m-am mutat în România, mulți oameni m-au întrebat dacă am electricitate, Wi-Fi și dacă există magazine alimentare aproape de casă. Americanii care nu au venit niciodată în România privesc acest loc ca pe o țară în care calitatea vieții e slabă, dar știm cu toții că nu-i adevărat. Voi locuiți aici și știți că nu-i adevărat!”, a susținut Martel, pe TikTok.

El a dat exemplu o situație care l-a lăsat cu gura căscată: „Am fost la sala de fitness, iar acolo intrarea se face pe baza unui scaner facial. Efectiv e acolo un scaner care îți scanează fața. N-am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd scaner facial. Niciodată! Aici e mai multă tehnologie decât mi-aș fi putut închipui”

Martel s-a arătat impresionat și de viteza internetului: „E o nebunie cum oamenii au impresia că trăiești în pustiu, dar, de fapt, România e țara cu cel mai rapid internet din lume. Greșesc? Chiar așa e!”.

American, topit după covrigii românești

Dar nu doar tehnologia impresionează. Un alt american ajuns în România de banalii covrigi.

„Când m-am mutat în România nimeni nu mi-a spus că se vând „dependențe” ieftine la fiecare colț. E o nebunie și sunt atât de multe sortimente. COVRIGUL. Sunt simpli, cu semințe… Cum ar trebui să trec pe lângă fără să-mi cumpăr?! Sunt atât de buni, crocanți și calzi. Este cea mai grea „dependență” cu care m-am confruntat”, a spus Mike, pe TikTok.

El a glumit apoi că „România nu e o țară sigură… covrigi la fiecare colț”, iar cântarul lui „nu e fericit”.