B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)

Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)

Ana Beatrice
23 ian. 2026, 10:09
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok -bmdtwvlog

Un american stabilit în România a devenit viral pe TikTok după ce a povestit despre noua sa „dependență”. Acesta le-a mărturisit urmăritorilor că viața în România l-a surprins mai mult decât se aștepta.

Deși credea că îi vor lipsi unele lucruri din America, a descoperit o tentație irezistibilă chiar la fiecare colț de stradă. Este vorba despre covrigii românești, pe care spune că nu îi poate refuza niciodată. Mai mult, bărbatul a recunoscut că îi cumpără aproape zilnic, spre amuzamentul tuturor.

@bmdtwvlog Romania is not safe… covrigi on every corner 🥨😩… my scale isn’t happy with me. • • • • • #biggmikedoestheworld #viral #romanian #fyp #foodtok ♬ Blade Runner 2049 – Synthwave Goose

De ce a devenit americanul  „dependent” de covrigii românești

Un american stabilit în România, pe nume Mike, a făcut senzație pe TikTok. El a povestit cu mult umor despre cea mai neașteptată „dependență” pe care a căpătat-o aici.

„Când m-am mutat în România nimeni nu mi-a spus că se vând „dependențe” ieftine la fiecare colț. E o nebunie și sunt atât de multe sortimente. COVRIGUL. Sunt simpli, cu semințe… Cum ar trebui să trec pe lângă fără să-mi cumpăr?! Sunt atât de buni, crocanți și calzi. Este cea mai grea „dependență” cu care m-am confruntat”, a declarat Mike într-un videoclip.

În același stil ironic, bărbatula glumit că „România nu e o țară sigură… covrigi la fiecare colț”, iar cântarul lui „nu e fericit”.

Postarea a stârnit imediat reacții, iar românii i-au recomandat rapid și alte sortimente „tradiționale”. În plus, mulți l-au încurajat să încerce și preparate emblematice precum micii sau shaorma.

Ce l-a făcut pe Mike să se îndrăgostească de România și să se mute aici

Mike, americanul care a atras atenția pe TikTok, locuiește acum într-un sat liniștit din România, situat la aproximativ două ore de București. Povestea lui pare desprinsă dintr-un scenariu de film, mai ales pentru că părinții săi sunt români. Legătura cu țara noastră a fost mereu prezentă în viața lui.

Prima vizită în România a avut un impact uriaș asupra sa și l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil de locuri, de oameni și de atmosfera autentică. Într-un comentariu lăsat la unul dintre videoclipurile sale, Mike a explicat că a ales să se mute aici tocmai pentru a-și descoperi mai bine rădăcinile. Totodată, a spus că a făcut acest pas pentru a-și înțelege originile.

El spune că iubește fiecare moment petrecut în România, de la mâncare și tradiții, până la cultura locală. Mai mult, îl impresionează felul cald în care este primit de oameni, potrivit observatornews.ro.

Tags:
Citește și...
Dependența de ecrane poate afecta atenția și creierul, mai ales la copii. Vlad Ciurea: „Români, feriți-vă de lumina albastră”
Eveniment
Dependența de ecrane poate afecta atenția și creierul, mai ales la copii. Vlad Ciurea: „Români, feriți-vă de lumina albastră”
Incendiu devastator: Un fost primar PSD a fost găsit carbonizat. Casa i-a luat foc în această dimineață
Eveniment
Incendiu devastator: Un fost primar PSD a fost găsit carbonizat. Casa i-a luat foc în această dimineață
Calcul: Câți bani ar încasa pensionarii români, în total, dacă ar primi pensia integral, ca în SUA
Eveniment
Calcul: Câți bani ar încasa pensionarii români, în total, dacă ar primi pensia integral, ca în SUA
Șofer de Uber, pus în încurcătură de o comandă uriașă. Cursă din Balotești până în Salonic, Grecia: „Oare trebuia să o accept?”
Eveniment
Șofer de Uber, pus în încurcătură de o comandă uriașă. Cursă din Balotești până în Salonic, Grecia: „Oare trebuia să o accept?”
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Eveniment
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Eveniment
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Eveniment
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Eveniment
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
Eveniment
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Eveniment
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Ultima oră
11:48 - Dependența de ecrane poate afecta atenția și creierul, mai ales la copii. Vlad Ciurea: „Români, feriți-vă de lumina albastră”
11:45 - Incendiu devastator: Un fost primar PSD a fost găsit carbonizat. Casa i-a luat foc în această dimineață
11:29 - Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei
11:11 - Calcul: Câți bani ar încasa pensionarii români, în total, dacă ar primi pensia integral, ca în SUA
11:05 - Șofer de Uber, pus în încurcătură de o comandă uriașă. Cursă din Balotești până în Salonic, Grecia: „Oare trebuia să o accept?”
10:45 - Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”
10:32 - Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)
10:27 - Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”
09:49 - Cât are de plătit Nicușor Dan, după ce impozitele s-au majorat de la 1 ianuarie: „Nu am mari proprietăți”
09:36 - Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)