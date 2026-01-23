Un american stabilit în România a devenit viral pe TikTok după ce a povestit despre noua sa „ ”. Acesta le-a mărturisit urmăritorilor că viața în România l-a surprins mai mult decât se aștepta. Deși credea că îi vor lipsi unele lucruri din America, a descoperit o tentație irezistibilă chiar la fiecare colț de stradă. Este vorba despre covrigii românești, pe care spune că nu îi poate refuza niciodată. Mai mult, bărbatul a recunoscut că îi cumpără aproape zilnic, spre amuzamentul tuturor.

Romania is not safe… covrigi on every corner 🥨😩… my scale isn’t happy with me. • • • • •

De ce a devenit americanul „dependent” de covrigii românești

Un american stabilit în România, pe nume Mike, a făcut senzație pe . El a povestit cu mult umor despre cea mai neașteptată „dependență” pe care a căpătat-o aici.

„Când m-am mutat în România nimeni nu mi-a spus că se vând „dependențe” ieftine la fiecare colț. E o nebunie și sunt atât de multe sortimente. . Sunt simpli, cu semințe… Cum ar trebui să trec pe lângă fără să-mi cumpăr?! Sunt atât de buni, crocanți și calzi. Este cea mai grea „dependență” cu care m-am confruntat”, a declarat Mike într-un videoclip.

În același stil ironic, bărbatula glumit că „România nu e o țară sigură… covrigi la fiecare colț”, iar cântarul lui „nu e fericit”.

Postarea a stârnit imediat reacții, iar românii i-au recomandat rapid și alte sortimente „tradiționale”. În plus, mulți l-au încurajat să încerce și preparate emblematice precum micii sau shaorma.

Ce l-a făcut pe Mike să se îndrăgostească de România și să se mute aici

Mike, americanul care a atras atenția pe TikTok, locuiește acum într-un sat liniștit din România, situat la aproximativ două ore de București. Povestea lui pare desprinsă dintr-un scenariu de film, mai ales pentru că părinții săi sunt români. Legătura cu țara noastră a fost mereu prezentă în viața lui.

Prima vizită în România a avut un impact uriaș asupra sa și l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil de locuri, de oameni și de atmosfera autentică. Într-un comentariu lăsat la unul dintre videoclipurile sale, Mike a explicat că a ales să se mute aici tocmai pentru a-și descoperi mai bine rădăcinile. Totodată, a spus că a făcut acest pas pentru a-și înțelege originile.

El spune că iubește fiecare moment petrecut în România, de la mâncare și tradiții, până la cultura locală. Mai mult, îl impresionează felul cald în care este primit de oameni, potrivit observatornews.ro.