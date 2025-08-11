B1 Inregistrari!
Incendiu de amploare, în Mureș. 49 de animale au ars

Incendiu de amploare, în Mureș. 49 de animale au ars

Elena Boruz
11 aug. 2025, 12:49
Incendiu de amploare, în Mureș. 49 de animale au ars
Sursă foto: ISU Mureș

Un incendiu de proporții a avut loc, luni dimineața, în localitatea Aluniș, din județul Mureș. 4 de animale au ars, din cauza flăcărilor. Printre acestea, se numără 40 de iepuri și 9 porci.

La fața locului s-au deplasat Pompierii Militari din cadrul Punctului de lucru Delta, alături de două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. De asemenea, aceștia au fost sprijiniți de pompierii din cadrul Detașamentului Reghin, dar și de Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență Deda, Aluniș și Rușii Munți.

Ce au transmis autoritățile

Incendiul a fost localizat, fără pericol de propagare, conform lt. Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al ISU „Horea” al județului Mureș, informează zidezi.ro.

Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime omenești. O singură persoană a suferit un atac de panică și a fost monitorizată de echipajul SMURD.

