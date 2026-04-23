Acasa » Eveniment » Liderii UE se reunesc în Cipru. Conflictul din Orientul Mijlociu și bugetul 2028-2034, pe agenda Consiliului European informal

Liderii UE se reunesc în Cipru. Conflictul din Orientul Mijlociu și bugetul 2028-2034, pe agenda Consiliului European informal

Selen Osmanoglu
23 apr. 2026, 09:10
Liderii UE se reunesc în Cipru. Conflictul din Orientul Mijlociu și bugetul 2028-2034, pe agenda Consiliului European informal
Foto: Hepta - Zuma Press / Javier Borrego
Cuprins
  1. Reuniune la nivel înalt, sub conducerea lui Antonio Costa
  2. Orientul Mijlociu și securitatea energetică, în prim-plan
  3. Bugetul UE 2028-2034, în centrul negocierilor
  4. Zelenski, în dialog cu liderii europeni
  5. Deciziile Consiliului European din martie

Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene se reunesc pe 23 și 24 aprilie, în Cipru, pentru un Consiliu European informal dedicat unor teme majore precum conflictul din Orientul Mijlociu și viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034. Discuțiile au loc în Nicosia și Agia Napa.

Reuniune la nivel înalt, sub conducerea lui Antonio Costa

Întâlnirea este prezidată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și găzduită de președintele Ciprului, Nikos Hristodulidis, în contextul în care acest stat deține președinția rotativă a UE, conform Agerpres.

Pe 24 aprilie, liderilor europeni li se vor alătura parteneri regionali din Orientul Mijlociu, în cadrul unui prânz de lucru informal dedicat situației din regiune, provocărilor comune și oportunităților de cooperare.

Orientul Mijlociu și securitatea energetică, în prim-plan

Discuțiile privind conflictul din Iran și Orientul Mijlociu vor viza rolul Europei în detensionarea situației și promovarea păcii. Pe agendă se află și teme precum libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz și impactul prețurilor ridicate ale combustibililor fosili.

Liderii vor analiza și implementarea deciziilor adoptate la Consiliul European din 19 martie 2026, în special în domeniul energiei.

Posibile discuții despre apărarea comună a UE

În contextul geopolitic actual, pe agenda discuțiilor ar putea apărea și articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care prevede clauza de apărare reciprocă.

Aceasta stabilește că, în cazul unei agresiuni armate asupra unui stat membru, celelalte state au obligația de a-l sprijini „prin toate mijloacele de care dispun”, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU. Totodată, clauza respectă neutralitatea anumitor state și angajamentele celor membre NATO.

Bugetul UE 2028-2034, în centrul negocierilor

Un alt subiect esențial îl reprezintă Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034. Liderii vor discuta despre corelarea ambițiilor Uniunii cu resursele financiare disponibile.

Printre temele analizate se numără:

  • introducerea de noi resurse proprii la bugetul UE
  • sprijinirea competitivității pe termen lung
  • organizarea unor consultări periodice în 2026 pentru a ajunge la un acord la timp

Zelenski, în dialog cu liderii europeni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa prin videoconferință pentru a prezenta cele mai recente evoluții ale războiului declanșat de Rusia împotriva țării sale.

Deciziile Consiliului European din martie

Ultima reuniune a Consiliului European a avut loc pe 19 martie 2026, când liderii UE au adoptat concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, competitivitatea, securitatea și migrația.

Cu acel prilej, aceștia s-au întâlnit și cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pentru a discuta situația geopolitică globală și multilateralismul.

De asemenea, liderii europeni au salutat progresele Ucrainei în procesul de aderare și au cerut deschiderea „fără întârziere” a negocierilor pe capitolele tematice, după ce țara a obținut statutul de candidat în iunie 2022.

Citește și...
Salariile directorilor de școli, mai mici decât ale profesorilor. Explicațiile ministrul Educației și Cercetării: „Asta generează anumite nemulțumiri”
Eveniment
Salariile directorilor de școli, mai mici decât ale profesorilor. Explicațiile ministrul Educației și Cercetării: „Asta generează anumite nemulțumiri”
Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
Eveniment
Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
Avertisment de securitate în Germania. Conturi Signal din zona parlamentară, potențial compromise
Eveniment
Avertisment de securitate în Germania. Conturi Signal din zona parlamentară, potențial compromise
Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară
Eveniment
Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Eveniment
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Eveniment
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
Eveniment
Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Eveniment
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Eveniment
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Eveniment
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
09:18 - Salariile directorilor de școli, mai mici decât ale profesorilor. Explicațiile ministrul Educației și Cercetării: „Asta generează anumite nemulțumiri”
09:01 - Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
08:44 - Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
08:32 - Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
08:31 - România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
08:30 - Avertisment de securitate în Germania. Conturi Signal din zona parlamentară, potențial compromise
07:57 - Prognoza meteo pentru 23 aprilie. Vremea rece și ploioasă va caracteriza această zi de sărbătoare
07:37 - Criză guvernamentală. Miniștrii PSD așteptați să demisioneze din funcții
23:56 - David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
23:51 - Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară