Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene se reunesc pe 23 și 24 aprilie, în , pentru un Consiliu European informal dedicat unor teme majore precum conflictul din Orientul Mijlociu și viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034. Discuțiile au loc în Nicosia și Agia Napa.

Reuniune la nivel înalt, sub conducerea lui Antonio Costa

Întâlnirea este prezidată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și găzduită de președintele Ciprului, Nikos Hristodulidis, în contextul în care acest stat deține președinția rotativă a UE, conform Agerpres.

Pe 24 aprilie, liderilor europeni li se vor alătura parteneri regionali din Orientul Mijlociu, în cadrul unui prânz de lucru informal dedicat situației din regiune, provocărilor comune și oportunităților de cooperare.

Orientul Mijlociu și securitatea energetică, în prim-plan

Discuțiile privind conflictul din Iran și Orientul Mijlociu vor viza rolul Europei în detensionarea situației și promovarea păcii. Pe agendă se află și teme precum libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz și impactul prețurilor ridicate ale combustibililor fosili.

Liderii vor analiza și implementarea deciziilor adoptate la Consiliul European din 19 martie 2026, în special în domeniul energiei.

Posibile discuții despre apărarea comună a UE

În contextul geopolitic actual, pe agenda discuțiilor ar putea apărea și articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care prevede clauza de apărare reciprocă.

Aceasta stabilește că, în cazul unei agresiuni armate asupra unui stat membru, celelalte state au obligația de a-l sprijini „prin toate mijloacele de care dispun”, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU. Totodată, clauza respectă neutralitatea anumitor state și angajamentele celor membre NATO.

Bugetul UE 2028-2034, în centrul negocierilor

Un alt subiect esențial îl reprezintă Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034. Liderii vor discuta despre corelarea ambițiilor Uniunii cu resursele financiare disponibile.

Printre temele analizate se numără:

introducerea de noi resurse proprii la bugetul UE

sprijinirea competitivității pe termen lung

organizarea unor consultări periodice în 2026 pentru a ajunge la un acord la timp

Zelenski, în dialog cu liderii europeni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa prin videoconferință pentru a prezenta cele mai recente evoluții ale războiului declanșat de Rusia împotriva țării sale.

Deciziile Consiliului European din martie

Ultima reuniune a Consiliului European a avut loc pe 19 martie 2026, când liderii UE au adoptat concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, competitivitatea, securitatea și migrația.

Cu acel prilej, aceștia s-au întâlnit și cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pentru a discuta situația geopolitică globală și multilateralismul.

De asemenea, liderii europeni au salutat progresele Ucrainei în procesul de aderare și au cerut deschiderea „fără întârziere” a negocierilor pe capitolele tematice, după ce țara a obținut statutul de candidat în iunie 2022.