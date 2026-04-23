Nemulțumirea șoferilor de ridesharing devine tot mai greu de ignorat, chiar dacă Uber continuă să fie o alegere populară pentru românii care vor un venit suplimentar. În teorie, pare o soluție flexibilă și profitabilă, dar realitatea din teren spune altceva.
Un exemplu recent a aprins spiritele. O cursă de 1 oră și 23 de minute, pe traseul București – Aeroportul Otopeni, a fost tarifată la doar 63,15 lei. Șoferul, vizibil surprins, a explicat pe un grup de Facebook că a parcurs aproximativ 36 de kilometri, inclusiv pe A0. Traseul a fost chiar modificat la sugestia pasagerului, lucru care, în mod normal, ar fi trebuit să influențeze costul final.
Încercarea lui de a clarifica situația cu platforma nu a dus nicăieri. Deși timpul cursei era înregistrat corect, numărul de kilometri nu reflecta realitatea. Răspunsul primit a fost clar, „cursa nu este eligibilă pentru o ajustare”. Întâmplarea s-a răspândit rapid online și a reaprins discuția despre cât de corect funcționează, în practică, sistemul de plată din ridesharing.
„Am mers pe A0 și am făcut mai exact 36 km în aproximativ 1 oră și 26 de minute. Îmi arată timpul real, dar la km nu. Am explicat echipei de suport de la Uber ce s-a întâmplat și aceștia au închis cazul exact cum ei au vrut. Pot spune doar spor tuturor ce mai prestează servicii de ridesharing. De astăzi conturile mele au fost șterse”, a scris șoferul în postarea sa.
Valul de reacții a apărut imediat, iar mulți dintre cei care au comentat i-au dat dreptate șoferului. Unii au subliniat că situația putea fi evitată dacă pasagerul era rugat să adauge o oprire în aplicație, pentru recalcularea corectă a tarifului.
Alții au fost mai tranșanți și au spus că responsabilitatea este împărțită. Șoferii acceptă prea ușor astfel de abateri, iar platforma nu face nimic pentru a corecta problemele. Pentru mulți, cazul a devenit o lecție clară: „Nu mai deviez nici 50m de la traseu.”