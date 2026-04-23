Salariile directorilor de școli, mai mici decât ale profesorilor. Explicațiile ministrul Educației și Cercetării: „Asta generează anumite nemulțumiri”

Ana Beatrice
23 apr. 2026, 09:18
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
În sistemul de învățământ apare o situație paradoxală. În unele cazuri, directorii de școli câștigă mai puțin decât profesorii, atrage atenția Mihai Dimian.

De ce au ajuns unii directori de școli să câștige mai puțin decât profesorii

Situația din sistemul de învățământ, în care unii directori ajung să fie plătiți mai slab decât cadrele didactice, ridică semne de întrebare. Este un paradox care a atras atenția publică. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a explicat în cadrul unei emisiuni că acest fenomen este rezultatul modului diferit în care au fost aplicate majorările salariale.

„În privința atractivității funcției de director, în condițiile în care, sigur, vorbim de o salarizare care a fost pe o altă lege decât legea salarizării profesorilor. Și, din acest motiv, când salariile profesorilor au crescut, nu au crescut salariile directorilor odată cu includerea orelor. Mărirea sau micșorarea deducerilor de normă și anumite ore suplimentare, care poate aduceau un venit suplimentar directorilor, au intrat în salariul lor obișnuit. Și atunci, de fapt, s-a ajuns ca retribuția pentru director să fie mai mică decât a unor colegi profesori. Și asta generează, sigur, anumite nemulțumiri. Dar, încă o dată, cred că este o onoare, o misiune și o responsabilitate să conduci o comunitate”, a declarat ministrul, notează Educație Privată.

Ce soluții propune ministrul pentru corectarea dezechilibrelor salariale

Ministrul Educației și Cercetării a precizat că autoritățile iau în calcul măsuri concrete pentru a corecta aceste inechități. Acestea ar urma să fie incluse în viitoare modificări legislative.

„Pe lângă intervențiile pe care le vom face, inclusiv în legea salarizării unice, de a îndrepta acest lucru, pe lângă discuțiile pe care le putem avea privind deducerile de normă, ne asumăm sau nu această responsabilitate pentru comunitatea în care trăim?”, a transmis Mihai Dimian.

Responsabilitățile de management sunt considerabile pentru directorii de școli. În acest context, diferențele de venit pot influența interesul pentru ocuparea acestor funcții. Cu toate acestea, situația nu i-a descurajat pe toți. Un profesor a decis să se înscrie la concursul pentru postul de director în nu mai puțin de 97 de școli.

Citește și...
Liderii UE se reunesc în Cipru. Conflictul din Orientul Mijlociu și bugetul 2028-2034, pe agenda Consiliului European informal
Eveniment
Liderii UE se reunesc în Cipru. Conflictul din Orientul Mijlociu și bugetul 2028-2034, pe agenda Consiliului European informal
Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
Eveniment
Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
Avertisment de securitate în Germania. Conturi Signal din zona parlamentară, potențial compromise
Eveniment
Avertisment de securitate în Germania. Conturi Signal din zona parlamentară, potențial compromise
Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară
Eveniment
Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Eveniment
Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Eveniment
Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
Eveniment
Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Eveniment
Semnal de alarmă de la Consiliul Europei: „Riscăm să pierdem realizările în domeniul drepturilor omului”
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Eveniment
Munții Făgăraș și Bucegi, sub avertizare de avalanșe. Strat de zăpadă consistent și condiții instabile
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Eveniment
Conflictul din Liban lasă în urmă distrugeri masive. Zeci de mii de locuințe, afectate
Ultima oră
09:10 - Liderii UE se reunesc în Cipru. Conflictul din Orientul Mijlociu și bugetul 2028-2034, pe agenda Consiliului European informal
09:01 - Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
08:44 - Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
08:32 - Ziua de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Tradiții și obiceiuri
08:31 - România scapă de criza kerosenului? Ce spune expertul în energie Dumitru Chisăliță
08:30 - Avertisment de securitate în Germania. Conturi Signal din zona parlamentară, potențial compromise
07:57 - Prognoza meteo pentru 23 aprilie. Vremea rece și ploioasă va caracteriza această zi de sărbătoare
07:37 - Criză guvernamentală. Miniștrii PSD așteptați să demisioneze din funcții
23:56 - David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
23:51 - Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară