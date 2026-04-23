În sistemul de învățământ apare o situație paradoxală. În unele cazuri, directorii de școli câștigă mai puțin decât profesorii, atrage atenția Mihai Dimian.
„În privința atractivității funcției de director, în condițiile în care, sigur, vorbim de o salarizare care a fost pe o altă lege decât legea salarizării profesorilor. Și, din acest motiv, când salariile profesorilor au crescut, nu au crescut salariile directorilor odată cu includerea orelor. Mărirea sau micșorarea deducerilor de normă și anumite ore suplimentare, care poate aduceau un venit suplimentar directorilor, au intrat în salariul lor obișnuit. Și atunci, de fapt, s-a ajuns ca retribuția pentru director să fie mai mică decât a unor colegi profesori. Și asta generează, sigur, anumite nemulțumiri. Dar, încă o dată, cred că este o onoare, o misiune și o responsabilitate să conduci o comunitate”, a declarat ministrul, notează Educație Privată.
Ministrul Educației și Cercetării a precizat că autoritățile iau în calcul măsuri concrete pentru a corecta aceste inechități. Acestea ar urma să fie incluse în viitoare modificări legislative.
„Pe lângă intervențiile pe care le vom face, inclusiv în legea salarizării unice, de a îndrepta acest lucru, pe lângă discuțiile pe care le putem avea privind deducerile de normă, ne asumăm sau nu această responsabilitate pentru comunitatea în care trăim?”, a transmis Mihai Dimian.
Responsabilitățile de management sunt considerabile pentru directorii de școli. În acest context, diferențele de venit pot influența interesul pentru ocuparea acestor funcții. Cu toate acestea, situația nu i-a descurajat pe toți. Un profesor a decis să se înscrie la concursul pentru postul de director în nu mai puțin de 97 de școli.