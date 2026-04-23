„În privința atractivității funcției de director, în condițiile în care, sigur, vorbim de o salarizare care a fost pe o altă lege decât legea salarizării profesorilor. Și, din acest motiv, când au crescut, nu au crescut salariile directorilor odată cu includerea orelor. Mărirea sau micșorarea deducerilor de normă și anumite ore suplimentare, care poate aduceau un venit suplimentar directorilor, au intrat în salariul lor obișnuit. Și atunci, de fapt, s-a ajuns ca retribuția pentru director să fie mai mică decât a unor colegi profesori. Și asta generează, sigur, anumite nemulțumiri. Dar, încă o dată, cred că este o onoare, o misiune și o responsabilitate să conduci o comunitate”, a declarat ministrul, notează Educație Privată.

Ce soluții propune ministrul pentru corectarea dezechilibrelor salariale

Ministrul Educației și Cercetării a precizat că autoritățile iau în calcul măsuri concrete pentru a corecta aceste inechități. Acestea ar urma să fie incluse în viitoare .

„Pe lângă intervențiile pe care le vom face, inclusiv în legea salarizării unice, de a îndrepta acest lucru, pe lângă discuțiile pe care le putem avea privind deducerile de normă, ne asumăm sau nu această responsabilitate pentru comunitatea în care trăim?”, a transmis Mihai Dimian.