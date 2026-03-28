Iulia Petcu
28 mart. 2026, 10:23
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
sursa foto: ISU Cluj

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă în municipiul Turda, afectând o zonă cu locuințe improvizate. Flăcările s-au extins rapid, provocând pagube semnificative și mobilizând un număr mare de echipaje de intervenție.

Cum au intervenit echipele de salvare

Focul a cuprins aproximativ 20 de locuințe improvizate aflate pe strada Margaretelor, suprafața totală afectată fiind estimată la circa 500 de metri pătrați. Densitatea construcțiilor a favorizat extinderea rapidă a incendiului, ceea ce a impus o intervenție promptă și coordonată.

La fața locului au intervenit pompierii din Turda, sprijiniți de echipaje din Cluj-Napoca și Dej, dar și de serviciile voluntare din Câmpia Turzii. Forțele mobilizate au reușit să limiteze extinderea incendiului, evitând afectarea altor zone din apropiere.

„Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor mai departe de limitele în care au fost găsite. Se lucrează în continuare pentru identificarea și lichidarea tuturor focarelor ascunse”, au transmis reprezentanții ISU Cluj, potrivit Digi24.

Ce victime au fost raportate și care este starea acestora

În urma incendiului, șase persoane au fost evaluate medical la fața locului de echipajele SMURD și ale serviciului de ambulanță. Situația a impus intervenții rapide pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea victimelor afectate.

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost transportat la spital, prezentând arsuri superficiale la nivelul brațelor și suspiciune de intoxicație cu fum. Acesta era conștient și cooperant în momentul preluării de către echipajele medicale.

Ulterior, un alt bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a fost preluat de un echipaj SMURD după ce a suferit o rană la mână. Acesta urmează să fie transportat la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Ce măsuri au fost luate după stingerea incendiului

După limitarea focului, o parte dintre echipajele venite în sprijin s-au retras, rămânând la fața locului pompierii din cadrul Detașamentului Turda. Zona este în continuare monitorizată pentru a preveni reaprinderea focarelor ascunse.

Personalul care a intervenit pe timpul nopții urmează să fie înlocuit, pentru a asigura continuitatea supravegherii și finalizarea operațiunilor de lichidare. Cauza exactă a izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită și urmează să fie determinată de specialiști.

