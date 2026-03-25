Volkswagen, producătorul auto german, cheamă în service aproape 100.000 de , din cauza unor cu bateriile. Defecțiunea poate pune în pericol viața șoferilor.

Volkswagen cheamă în service mai multe vehicule

a sesizat o problemă tehnică la vehiculele electrice, care poate pune în pericol viața șoferilor. În aceste condiții, Volkswagen recheamă aproape 100.000 de mașini, din care 28.000 circulă în Germania, pentru remedierea situației, după cum a relatat publicația Focus.

O serie de defecțiuni apărute la modulele bateriilor pot pune reduce autonomia sau pot provoca incendii care ar putea pune siguranța și viața șoferilor în pericol. Rechemarea în service vizează modelele din seria ID. și Cupra Born. Remedierea problemelor implică actualizarea software-ului și, dacă este necesar, înlocuirea modulelor afectate.

Au fost notificate pentru rechemarea în service aproape 75.000 de vehicule din seria electrică ID. a grupului german, dar și aproximativ 20.000 de modele Cupra Born. Este vorba despre autovehicule produse în perioada cuprinsă între februarie 2022 și august 2024.

În ce constă defecțiunea

Potrivit documentelor emise, de Volkswagen, la începutul acestei luni, unele module din bateria de înaltă tensiune nu respectă specificațiile tehnice. Din acest motiv se poate ajunge la reducerea autonomiei în trafic. Totodată, există riscul ca defecțiunea să provoace incendii.

Vehiculele aduse în service vor primi o actualizare software. De asemenea, va fi inspectată bateria de înaltă tensiune și dacă este necesar vor fi înlocuite module individuale ale acesteia.

Costurile necesare remedierii acestor probleme de natură tehnică vor fi suportate de dealerii producătorului german de automobile.

Românii preferă Volkswagen

Piața auto din România este condusă detașat de mașinile produse de Volkswagen. producătorul german se află pe primul loc, la nivel național, conorm unor statistici care au în vedere vânzările din 2025. Șoferii români aleg modelele VW datorită fiabilitățiii și a costurilor de întreținere relativ reduse. Cel mai căutat model rămâne Golf.

La motorizări, românii peferă Dieselul, urmat de și hibride. Vehiculele electrice au reprezentate destul de timid pe piața auto locală.