B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 19:19
Intervenție contracronometru în Deva. Pompierii au reușit să salveze doi cățeluși care au căzut într-o conductă de canalizare îngustă de doar 30 de centimetri diametru și lungă de peste 10 metri. Pentru a-i găsi, pompierii s-au folosit de tehnologia din dotare. Unul dintre pui a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață, dar acum ambii sunt în siguranță.

„Misiune contracronometru la Deva: doi cățeluși salvați din adâncurile unei conducte de canalizare

Astăzi, pompierii deveni ne-au arătat, încă o dată, ce înseamnă profesionalismul dublat de o inimă uriașă.

Doi cățeluși au căzut într-o conductă de canalizare îngustă (doar 30 cm diametru) și lungă de peste 10 metri.

Pentru a le afla poziția exactă din conducta subterană, salvatorii au apelat la tehnologia modernă pe care o au în dotare, folosită în intervenții de căutare-salvare persoane și animale din medii ostile vieții, în special de sub dărâmături.

Intervenția a fost una complicată, mai ales pentru vârsta fragedă a cățelușilor, ceea ce i-a făcut extrem de vulnerabili.

Pentru unul dintre micuți, fiecare secundă a contat: a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață.

Efortul a meritat! Ambii puiuți sunt acum în siguranță, iar salvatorii noștri au fost vizibil emoționați că au reușit să schimbe, în bine, destinul a 2 suflete nevinovate.

Echipa de intervenție de la ISU Hunedoara – Detașamentul Deva, dar și un reprezentant al asociației devene

„Peregrinus”, din care fac parte numeroși iubitori de animale, care a sprijinit acțiunea de salvare, au primit mulțumiri din partea proprietarilor, care au asistat la intervenția salvatoare.

Felicitări, dragi colegi! 👏”, a transmis ISU Hunedoara, pe Facebook.

Tags:
Ultima oră
19:45 - Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”
18:48 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
17:47 - „Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
17:15 - Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
16:57 - Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
16:40 - Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
16:18 - Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
16:06 - Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
16:01 - Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
15:27 - Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați