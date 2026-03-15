Un incendiu puternic a izbucnit la turla bisericii parohiale din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, monument istoric. Pompierii militari intervin pentru lichidarea focarelor, iar traficul pe , pe sensul București – Ploiești, este restricționat pe o singură bandă. Aproximativ 120 de persoane s-au autoevacuat, iar până în prezent nu au fost raportate victime.

Intervenția pompierilor și amploarea incendiului

La fața locului acționează pompierii din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu patru autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD. În sprijin intervine și o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei, conform ISU Prahova.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, iar degajările de fum sunt semnificative, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Datorită intervenției rapide, din interior s-au autoevacuat aproximativ 120 de persoane, iar până acum nu au fost înregistrate victime. Biserica parohială este un monument istoric, ceea ce face ca misiunea pompierilor să fie deosebit de importantă pentru protejarea patrimoniului.

Restricții de trafic și măsuri de siguranță

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au anunțat că traficul pe DN1, pe sensul București – Ploiești, se desfășoară restricționat pe o singură bandă. Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru dirijarea circulației și pentru a fluidiza traficul, asigurând accesul echipajelor de urgență.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte câteva măsuri de precauție:

să reducă viteza în zona intervenției;

să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri;

să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față;

să evite oprirea sau staționarea în apropierea locului intervenției pentru a nu îngreuna accesul echipajelor.

Situația este în dinamică

Misiunea pompierilor este încă în desfășurare, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a limita propagarea focului și pentru a proteja monumentul istoric.

Intervenția combină acțiuni de stingere a incendiului, protecție a patrimoniului și gestionarea traficului rutier, pentru a asigura siguranța localnicilor și a participanților la trafic.