Un accident rutier deosebit de grav s-a produs joi seară, 12 martie, pe DN1 (E60), în apropierea localității Negreni, din județul Cluj. Coliziunea dintre două autoturisme și un autocamion a dus la intervenția rapidă a echipajelor de salvare.

În urma impactului, traficul pe una dintre cele mai importante rute din zonă a fost complet blocat, iar salvatorii au încercat minute în șir să resusciteze victimele aflate în stare critică.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, accidentul ar fi pornit după ce un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani a lovit din spate o altă mașină.

Șoferul circula din direcția Oradea către Cluj-Napoca, iar în urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat pe sensul opus de mers. Mașina a intrat apoi în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din sens contrar, condus de un bărbat de 55 de ani din municipiul Cluj-Napoca.

Autoritățile au precizat că în urma accidentului au murit două persoane aflate în autoturismul proiectat pe contrasens.

”În urma coliziunii, autovehiculul condus de bărbatul de 34 ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturismul proiectat, respectiv conducătorul auto și un minor de 3 ani”, a arătat IPJ .

Ce au găsit salvatorii la locul tragediei

Impactul a fost extrem de violent, iar echipajele de intervenție au descoperit două victime în stare de inconștiență imediat după sosirea la locul .

O fetiță de aproximativ trei ani a fost preluată de echipajele medicale, în timp ce pompierii au intervenit pentru a scoate din mașină un bărbat rămas blocat între fiarele contorsionate.

„Din păcate, ambele victime – minora și bărbatul descarcerat – se află în stop cardio-respirator. În acest moment, medicii aplică manevre de resuscitare în speranța de a le salva viața”, a transmis , relatează Ziare.com.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Huedin, echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Ce măsuri au luat autoritățile după accident

Pentru gestionarea intervenției și efectuarea cercetărilor, traficul pe DN1 a fost blocat complet pe ambele sensuri de mers. Polițiștii au restricționat circulația pentru a permite accesul echipajelor de salvare și pentru realizarea măsurătorilor necesare stabilirii circumstanțelor accidentului.

Testările cu aparatul etilotest efectuate asupra șoferilor implicați au arătat rezultate negative, potrivit polițiștilor.

„La fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarat decesul fetiței și al bărbatului”, a anunțat ISU Cluj.