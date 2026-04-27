În primul weekend cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius la malul mării, plaja de la Vama Veche chiar s-a aglomerat. Weekendul următor, în minivacanţa de 1 mai, mii de turişti sunt aşteptaţi pe litoral.

Vama Veche s-a aglomerat weekendul recent încheiat

Cei mai curajoși turiști au făcut deja prima baie în mare pe anul acesta. Alții au făcut plajă, iar copiii au înălțat zmeie și s-au jucat în nisip.

„Am început mai devreme faţă de anul trecut. Vremea ne ajută foarte tare, nu ne aşteptam. Suntem surprinşi de faptul că Vama e plină”, a susținut Bogdan Boiță, manager de restaurant, pentru

La 9 kilometri distanţă de plaja din Vama Veche, la Limanu, a avut loc o competiţie internaţională de yachting. De altfel, e un sport pentru toate vârstele, iar cei interesați pot închiria ambarcaţiuni de la mal.

Costul e între 350 şi 600 de euro pe zi, în funcţie de dimensiune şi confort, iar ambarcaţiunile sunt conduse de un skipper.