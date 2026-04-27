În primul weekend cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius la malul mării, plaja de la Vama Veche chiar s-a aglomerat. Weekendul următor, în minivacanţa de 1 mai, mii de turişti sunt aşteptaţi pe litoral.
Cei mai curajoși turiști au făcut deja prima baie în mare pe anul acesta. Alții au făcut plajă, iar copiii au înălțat zmeie și s-au jucat în nisip.
„Am început mai devreme faţă de anul trecut. Vremea ne ajută foarte tare, nu ne aşteptam. Suntem surprinşi de faptul că Vama e plină”, a susținut Bogdan Boiță, manager de restaurant, pentru Observator.
La 9 kilometri distanţă de plaja din Vama Veche, la Limanu, a avut loc o competiţie internaţională de yachting. De altfel, e un sport pentru toate vârstele, iar cei interesați pot închiria ambarcaţiuni de la mal.
Costul e între 350 şi 600 de euro pe zi, în funcţie de dimensiune şi confort, iar ambarcaţiunile sunt conduse de un skipper.