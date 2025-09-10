Creșterea inflației a lovit puternic în buzunarele șoferilor. În ultimele luni polițele RCA s-au scumpit accelerat, în ton cu creșterile generale de prețuri, în contextul în care tarifele de referinţă sunt ajustate în funcţie de rata inflaţiei, dar şi pentru că tariful este calculat periodic de un evaluator independent.

De la 1 iulie, când plafonarea tarifelor RCA a încetat, polițele de asigurare s-au scumpit cu până la 15%, arată analiza Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

nu au fost uniforme: pentru unii șoferi au existat chiar ieftiniri, mai ales în cazul celor fără incidente și care locuiesc în orașe mici.

„Deși creșterile au variat între 1% și 15%, am constatat și scăderi. Nu putem vorbi despre o evoluție identică pentru toți șoferii”, a explicat Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, citat de

ASF avertizează că prețurile ar putea urca și mai mult, influențate de inflație, taxe, costurile reparațiilor auto și serviciile medicale.

Pentru a face față cheltuielilor, unii șoferi caută soluții precum încheierea poliței pe numele părinților sau plata în rate. Deocamdată însă, achitarea eșalonată este disponibilă doar prin anumiți brokeri, în condițiile în care legea care ar fi impus această opțiune este blocată în Parlament.

Cine stabilește tarifele RCA și cât de des se schimbă

Tarifele de referință pentru asigurarea RCA sunt calculate de o companie specializată, selectată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Evaluarea are la bază formula prevăzută în Legea nr. 132/2017 și ia în calcul factori precum riscurile din trafic, statistica accidentelor, costurile de reparație și alte date relevante pentru piața auto.

Rezultatele sunt publicate de ASF, astfel încât șoferii și companiile de asigurări să aibă acces la informații transparente și corecte. Tarifele de referință se stabilesc de două ori pe an, oferind o imagine actualizată asupra costurilor reale din piață. Scopul este menținerea unui echilibru între protecția consumatorilor și stabilitatea financiară a asigurătorilor.

Tabelul cu tarife RCA 2025

La fiecare actualizare, ASF analizează indicatori precum numărul accidentelor rutiere, cheltuielile cu reparațiile auto, nivelul inflației și alte date economice. Pe baza acestor informații, instituția stabilește tarifele RCA de referință pentru diferite categorii de șoferi și vehicule.

Ultima actualizare a avut loc în decembrie 2024, iar noile tarife sunt valabile pentru anul 2025. oferă o orientare clară: șoferii își pot estima costul poliței RCA în funcție de vârstă și de capacitatea motorului.

ASF va continua să revizuiască aceste tarife semestrial, adaptându-le la evoluțiile din piață și la riscurile din trafic, astfel încât șoferii să își poată planifica mai bine bugetul pentru asigurarea obligatorie auto.

Toți asigurătorii care vând polițe RCA ar putea fi obligați să ofere și opțiunea de plată în rate, potrivit planurilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Măsura depinde însă de aprobarea modificărilor la Legea asigurătorilor de răspundere civilă auto, așteptată în Parlament înainte de vacanța de vară.

Autoritățile speră că plata în rate va crește gradul de asigurare a mașinilor, facilitând pentru șoferi gestionarea cheltuielilor. Conform propunerii ASF, polița RCA ar putea fi achitată în maximum 12 rate egale, indiferent de compania de asigurări.