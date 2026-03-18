Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise

Sângerările gingivale, cariile și urgențele dentare pot apărea în timpul sarcinii, însă specialiștii spun că multe tratamente sunt sigure dacă sunt realizate corect și la momentul potrivit.
Vizita la dentist în timpul sarcinii este adesea amânată din cauza temerilor legate de siguranța tratamentelor. Medicii stomatologi atrag însă atenția că lipsa controalelor poate duce la complicații, iar multe proceduri pot fi realizate în siguranță, cu respectarea protocoalelor medicale.
Sănătatea orală este parte integrantă a sănătății generale, iar în timpul sarcinii modificările hormonale pot influența gingiile și dinții, crescând riscul de inflamații sau carii.
„Nu evităm tratamentele dentare în sarcină, ci le adaptăm fiecărei etape și fiecărei paciente”, explică Dr. Marina Băjinaru, medic specialist chirurgie dento-alveolară în cadrul clinicilor DENT ESTET.
Una dintre cele mai răspândite idei este că, în timpul sarcinii, bebelușul „ia calciul din dinții mamei”, ceea ce ar duce la deteriorarea acestora.
În realitate, medicii spun că acest lucru este un mit.
„Dinții nu reprezintă o sursă de calciu pentru făt. Calciul necesar dezvoltării copilului provine din alimentația mamei și, dacă este nevoie, din rezervele osoase – nu din dinți”, explică Dr. Marina Băjinaru.
Totuși, multe femei observă modificări la nivel oral în această perioadă. Acestea nu sunt cauzate direct de sarcină, ci de schimbările care vin odată cu ea:
Astfel, sarcina nu „strică” dinții, dar poate accentua problemele deja existente sau poate crea un context favorabil apariției lor.
Unul dintre cele mai frecvente simptome observate de viitoarele mame este sângerarea gingiilor în timpul periajului.
Specialiștii explică faptul că acest fenomen este strâns legat de modificările hormonale specifice sarcinii. Creșterea nivelului de estrogen și progesteron face ca gingiile să devină mai sensibile și mai vulnerabile la bacterii.
Potrivit datelor medicale, între 60% și 75% dintre femeile însărcinate dezvoltă gingivită de sarcină.
Aceasta se manifestă prin:
Un aspect important subliniat de medici este că sângerarea nu este cauzată de periajul în sine, ci de inflamația existentă.
„Tendința este să evităm periajul atunci când apare sângerarea, însă aceasta nu este soluția. Igiena corectă este, de fapt, primul pas în tratament”, explică Dr. Marina Băjinaru.
În acest context, controalele regulate și igienizările profesionale realizate în clinici specializate, pot contribui semnificativ la prevenirea complicațiilor și la menținerea sănătății gingivale pe parcursul sarcinii.
Deși gingivita de sarcină este frecventă, specialiștii atrag atenția că aceasta nu trebuie ignorată.
Netratată, inflamația gingivală poate evolua către parodontită, o afecțiune mai gravă care afectează țesuturile de susținere ale dinților, inclusiv osul.
În timp, pot apărea:
„Putem preveni aceste complicații, de cele mai multe ori, mai ales dacă există o igienă dentară corectă și controale regulate”, subliniază Dr. Marina Băjinaru.
Medicii evidențiază faptul că sănătatea gingiilor nu este importantă doar pentru confortul mamei, ci face parte dintr-un context mai larg al sănătății generale în sarcină.
Prin urmare, monitorizarea atentă și intervenția la timp pot preveni evoluția problemelor și pot contribui la o sarcină fără complicații suplimentare.
Una dintre cele mai frecvente întrebări rămâne dacă tratamentele dentare sunt sigure în timpul sarcinii.
Răspunsul specialiștilor este clar: vizita la dentist nu trebuie evitată, ci adaptată în funcție de etapa sarcinii și de nevoile pacientei.
„Infecțiile dentare netratate sau durerea pot avea un impact mai mare asupra sarcinii decât un tratament realizat corect, în condiții de siguranță”, explică Dr. Marina Băjinaru.
În ceea ce privește momentul optim pentru tratamente, medicii recomandă:
În practică, abordarea este personalizată, iar fiecare decizie se ia în funcție de starea pacientei și de raportul beneficiu–risc.
Contrar percepției generale, unele tratamente dentare în sarcina pot fi realizate în siguranță, atunci când sunt respectate protocoalele medicale și se utilizează tehnologie adecvată.
Accentul cade, în primul rând, pe prevenție și pe tratarea problemelor înainte ca acestea să devină urgențe.
Printre procedurile considerate sigure se numără:
„Nu ocolim cabinetul stomatologic în timpul sarcinii. Tratamentele realizate corect sunt sigure, iar amânarea acestora poate duce la complicații”, subliniază Dr. Marina Băjinaru.
În clinicile moderne, aceste proceduri sunt realizate conform unor protocoale stricte, adaptate fiecărei paciente, astfel încât siguranța mamei și a copilului să fie prioritară.
În primul trimestru de sarcină, multe femei se confruntă cu greață și vărsături matinale, care pot avea un impact direct asupra sănătății dentare.
Un reflex frecvent este periajul imediat după aceste episoade. Totuși, medicii avertizează că acest obicei poate face mai mult rău decât bine.
„Acidul gastric înmoaie temporar smalțul dentar, iar periajul imediat poate favoriza eroziunea acestuia”, explică Dr. Marina Băjinaru.
Pentru a proteja dinții, specialiștii recomandă câțiva pași simpli:
Această rutină ajută la protejarea smalțului și la prevenirea sensibilității dentare pe termen lung.
Specialiștii recomandă ca orice simptom dentar apărut în sarcină să fie evaluat de un medic, pentru a preveni complicațiile și pentru a asigura un tratament adaptat fiecărei paciente.
„În această perioadă, prevenția joacă un rol esențial. Prin controale regulate și igienizări profesionale realizate la momentul potrivit, putem reduce semnificativ riscul apariției problemelor dentare și putem menține sănătatea orală în condiții de siguranță pentru mamă și copil", explică Dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET.
„În această perioadă, prevenția joacă un rol esențial. Prin controale regulate și igienizări profesionale realizate la momentul potrivit, putem reduce semnificativ riscul apariției problemelor dentare și putem menține sănătatea orală în condiții de siguranță pentru mamă și copil”, explică Dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET.