Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise

Sângerările gingivale, cariile și urgențele dentare pot apărea în timpul sarcinii, însă specialiștii spun că multe tratamente sunt sigure dacă sunt realizate corect și la momentul potrivit.

Vizita la dentist în timpul sarcinii este adesea amânată din cauza temerilor legate de siguranța tratamentelor. Medicii stomatologi atrag însă atenția că lipsa controalelor poate duce la complicații, iar multe proceduri pot fi realizate în siguranță, cu respectarea protocoalelor medicale.

Sănătatea orală este parte integrantă a sănătății generale, iar în timpul sarcinii modificările hormonale pot influența gingiile și dinții, crescând riscul de inflamații sau carii.

„Nu evităm tratamentele dentare în sarcină, ci le adaptăm fiecărei etape și fiecărei paciente”, explică , medic specialist chirurgie dento-alveolară în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Mit sau realitate: „Sarcina afectează dinții”

Una dintre cele mai răspândite idei este că, în timpul sarcinii, bebelușul „ia calciul din dinții mamei”, ceea ce ar duce la deteriorarea acestora.

În realitate, medicii spun că acest lucru este un mit.

„Dinții nu reprezintă o sursă de calciu pentru făt. Calciul necesar dezvoltării copilului provine din alimentația mamei și, dacă este nevoie, din rezervele osoase – nu din dinți”, explică Dr. Marina Băjinaru.

Totuși, multe femei observă modificări la nivel oral în această perioadă. Acestea nu sunt cauzate direct de sarcină, ci de schimbările care vin odată cu ea:

fluctuațiile hormonale pot favoriza inflamația gingiilor

greața și vărsăturile expun dinții la acizi care afectează smalțul

gustările mai frecvente cresc riscul de apariție a cariilor

oboseala poate duce la o igienă orală mai puțin riguroasă

Astfel, sarcina nu „strică” dinții, dar poate accentua problemele deja existente sau poate crea un context favorabil apariției lor.

De ce sângerează gingiile în sarcina

Unul dintre cele mai frecvente simptome observate de viitoarele mame este sângerarea gingiilor în timpul periajului.

Specialiștii explică faptul că acest fenomen este strâns legat de modificările hormonale specifice sarcinii. Creșterea nivelului de estrogen și progesteron face ca gingiile să devină mai sensibile și mai vulnerabile la bacterii.

Potrivit datelor medicale, între 60% și 75% dintre femeile însărcinate dezvoltă gingivită de sarcină.

Aceasta se manifestă prin:

gingii inflamate și roșii

senzație de disconfort sau sensibilitate

sângerare în timpul periajului

Un aspect important subliniat de medici este că sângerarea nu este cauzată de periajul în sine, ci de inflamația existentă.

„Tendința este să evităm periajul atunci când apare sângerarea, însă aceasta nu este soluția. Igiena corectă este, de fapt, primul pas în tratament”, explică Dr. Marina Băjinaru.

În acest context, controalele regulate și igienizările profesionale realizate în clinici specializate, pot contribui semnificativ la prevenirea complicațiilor și la menținerea sănătății gingivale pe parcursul sarcinii.

Ce se întâmplă dacă gingivita nu este tratată

Deși este frecventă, specialiștii atrag atenția că aceasta nu trebuie ignorată.

Netratată, inflamația gingivală poate evolua către parodontită, o afecțiune mai gravă care afectează țesuturile de susținere ale dinților, inclusiv osul.

În timp, pot apărea:

retracții gingivale

mobilitate dentară

pierderea dinților, în cazuri avansate

„Putem preveni aceste complicații, de cele mai multe ori, mai ales dacă există o igienă dentară corectă și controale regulate”, subliniază Dr. Marina Băjinaru.

Medicii evidențiază faptul că sănătatea gingiilor nu este importantă doar pentru confortul mamei, ci face parte dintr-un context mai larg al sănătății generale în sarcină.

Prin urmare, monitorizarea atentă și intervenția la timp pot preveni evoluția problemelor și pot contribui la o sarcină fără complicații suplimentare.

Când este sigur să mergi la dentist în sarcina

Una dintre cele mai frecvente întrebări rămâne dacă tratamentele dentare sunt sigure în timpul sarcinii.

Răspunsul specialiștilor este clar: vizita la dentist nu trebuie evitată, ci adaptată în funcție de etapa sarcinii și de nevoile pacientei.

„Infecțiile dentare netratate sau durerea pot avea un impact mai mare asupra sarcinii decât un tratament realizat corect, în condiții de siguranță”, explică Dr. Marina Băjinaru.

În ceea ce privește momentul optim pentru tratamente, medicii recomandă:

Trimestrul I – se evită intervențiile care nu sunt urgente, deoarece este perioada de dezvoltare intensă a fătului

Trimestrul II – considerat cea mai sigură perioadă pentru tratamente dentare (așa-numita „fereastră de aur”)

Trimestrul III – intervențiile sunt amânate dacă nu reprezintă o urgență medicală

În practică, abordarea este personalizată, iar fiecare decizie se ia în funcție de starea pacientei și de raportul beneficiu–risc.

Ce tratamente dentare sunt sigure în sarcina

Contrar percepției generale, unele pot fi realizate în siguranță, atunci când sunt respectate protocoalele medicale și se utilizează tehnologie adecvată.

Accentul cade, în primul rând, pe prevenție și pe tratarea problemelor înainte ca acestea să devină urgențe.

Printre procedurile considerate sigure se numără:

(detartraj și periaj profesional)

tratarea cariilor

tratamentele de canal, în cazul infecțiilor acute

anestezia locală, administrată corect

radiografiile retroalveolare (pe un singur dinte), realizate cu șorț de plumb și doză minima de radiații, doar atunci când sunt absolut necesare

„Nu ocolim cabinetul stomatologic în timpul sarcinii. Tratamentele realizate corect sunt sigure, iar amânarea acestora poate duce la complicații”, subliniază Dr. Marina Băjinaru.

În clinicile moderne, aceste proceduri sunt realizate conform unor protocoale stricte, adaptate fiecărei paciente, astfel încât siguranța mamei și a copilului să fie prioritară.

Ce trebuie să faci după vărsături pentru a-ți proteja dinții

În primul trimestru de sarcină, multe femei se confruntă cu greață și vărsături matinale, care pot avea un impact direct asupra sănătății dentare.

Un reflex frecvent este periajul imediat după aceste episoade. Totuși, medicii avertizează că acest obicei poate face mai mult rău decât bine.

„Acidul gastric înmoaie temporar smalțul dentar, iar periajul imediat poate favoriza eroziunea acestuia”, explică Dr. Marina Băjinaru.

Pentru a proteja dinții, specialiștii recomandă câțiva pași simpli:

clătește imediat gura cu apă pentru a reduce aciditatea

așteaptă 30 de minute înainte de periaj

apoi spală dinții cu o pastă care conține fluor

Această rutină ajută la protejarea smalțului și la prevenirea sensibilității dentare pe termen lung.

Recomandările medicilor DENT ESTET pentru viitoarele mame

Specialiștii recomandă ca orice simptom dentar apărut în sarcină să fie evaluat de un medic, pentru a preveni complicațiile și pentru a asigura un tratament adaptat fiecărei paciente.

În clinicile stomatologice DENT ESTET, tratamentele recomandate pacientelor însărcinate sunt realizate conform protocoalelor internaționale, cu accent pe siguranța mamei și a copilului. Abordarea este orientată în principal către prevenție, în special în trimestrul al doilea de sarcină, când igienizările profesionale ajută la reducerea factorilor care favorizează gingivita și apariția cariilor.

„În această perioadă, prevenția joacă un rol esențial. Prin controale regulate și realizate la momentul potrivit, putem reduce semnificativ riscul apariției problemelor dentare și putem menține sănătatea orală în condiții de siguranță pentru mamă și copil”, explică Dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET.