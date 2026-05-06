Mai multe percheziții au loc, în aceste ore, la locații din Botoșani în legătură cu un care vizează atribuirea locurilor de veci contra unor sume de bani.

au descins, miercuri, la 12 locații din judeţul Botoşani, între care și Direcţia Servicii Publice Botoşani, dar și sediile a patru societăți comerciale, Aceste percheziții se desfășoră într-un dosar care vizează comiterea unor infracţiuni de corupţie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean ( ) Botoşani au transmis că sunt vizate locații din municipiul Botoşani şi din comunele Mihai Eminescu, Vlădeni şi Curteşti.

Potrivit autorităților judiciare, cinci persoane sunt bănuite că ar fi primit bani pentru a redistribui locuri de veci. De asemenea, cei cinci sunt acuzați că ar fi impus ridicarea de monumente funerare de către anumiţi constructori locali. Concret, conform presei locale, persoanele respective ar fi pus la cale o schemă de corupție prin care revindeau locurile de veci.

Locurile de veci care fuseseră deja concesionate legal unor familii erau revândute arbitrar către alte persoane. Indivizii primeau bani, , pentru a „aranja” actele. De asemenea, cei cinci cereau o taxă unor constructori ca să le acorde exclusivitate pentru a ridica monumente funerare.

Cinci persoane au fost duse la audieri

În contextul acestor percheziții, polițiștii au reținut cinci persoane pe care le-au dus la sediul poliţiei din Botoșani pentru audieri.

„Din cercetări a reieşit faptul că aceste persoane ar fi pretins şi primit bani pentru a redistribui locuri de veci unor alte persoane decât cele care le-au concesionat, precum şi pentru permiterea edificarii de monumente funerare de către anumiţi constructori”, au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Cercetările în acest caz se derulează pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, dare de mită şi abuz în serviciu.