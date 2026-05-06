B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șpagă pentru locuri de veci. Acuzașii de corupție la administrația cimiterelor din Botoșani

Șpagă pentru locuri de veci. Acuzașii de corupție la administrația cimiterelor din Botoșani

Adrian Teampău
06 mai 2026, 11:51
Șpagă pentru locuri de veci. Acuzașii de corupție la administrația cimiterelor din Botoșani
Sursa foto simbol: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Percheziții la mai multe locații din Botoșani
  2. Cinci persoane au fost duse la audieri

Mai multe percheziții au loc, în aceste ore, la locații din Botoșani în legătură cu un dosar de corupție care vizează atribuirea locurilor de veci contra unor sume de bani. 

Percheziții la mai multe locații din Botoșani

Poliţiştii au descins, miercuri, la 12 locații din judeţul Botoşani, între care și Direcţia Servicii Publice Botoşani, dar și sediile a patru societăți comerciale, Aceste percheziții se desfășoră într-un dosar care vizează comiterea unor infracţiuni de corupţie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani au transmis că sunt vizate locații din municipiul Botoşani şi din comunele Mihai Eminescu, Vlădeni şi Curteşti.

Potrivit autorităților judiciare, cinci persoane sunt bănuite că ar fi primit bani pentru a redistribui locuri de veci. De asemenea, cei cinci sunt acuzați că ar fi impus ridicarea de monumente funerare de către anumiţi constructori locali. Concret, conform presei locale, persoanele respective ar fi pus la cale o schemă de corupție prin care revindeau locurile de veci.

Locurile de veci care fuseseră deja concesionate legal unor familii erau revândute arbitrar către alte persoane. Indivizii primeau bani, mită, pentru a „aranja” actele. De asemenea, cei cinci cereau o taxă unor constructori ca să le acorde exclusivitate pentru a ridica monumente funerare.

Cinci persoane au fost duse la audieri

În contextul acestor percheziții, polițiștii au reținut cinci persoane pe care le-au dus la sediul poliţiei din Botoșani pentru audieri.

„Din cercetări a reieşit faptul că aceste persoane ar fi pretins şi primit bani pentru a redistribui locuri de veci unor alte persoane decât cele care le-au concesionat, precum şi pentru permiterea edificarii de monumente funerare de către anumiţi constructori”, au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Cercetările în acest caz se derulează pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, dare de mită şi abuz în serviciu.

Tags:
Citește și...
O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
Eveniment
O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
Eveniment
Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine
Eveniment
Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine
O insulă privată din Scoția, scoasă la vânzare cu milioane de euro. Este casa unui animal rar și spectaculos
Eveniment
O insulă privată din Scoția, scoasă la vânzare cu milioane de euro. Este casa unui animal rar și spectaculos
România, pe primul loc în UE la povara reală a prețului energiei electrice. AEI: facturile apasă mai greu decât în Vest
Eveniment
România, pe primul loc în UE la povara reală a prețului energiei electrice. AEI: facturile apasă mai greu decât în Vest
Bulgaria, mai scumpă pentru turiștii români. Prețurile au explodat pe litoral după trecerea la euro
Eveniment
Bulgaria, mai scumpă pentru turiștii români. Prețurile au explodat pe litoral după trecerea la euro
Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă
Eveniment
Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă
Atac armat într-o școală din Rio Branco. Un adolescent de 13 ani a ucis două persoane
Eveniment
Atac armat într-o școală din Rio Branco. Un adolescent de 13 ani a ucis două persoane
George Clooney împlinește 65 de ani. Rolurile care l-au făcut celebru în întreaga lume
Eveniment
George Clooney împlinește 65 de ani. Rolurile care l-au făcut celebru în întreaga lume
Moșii de Vară 2026: când pică și ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Tradiții și obiceiuri respectate de români
Eveniment
Moșii de Vară 2026: când pică și ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Tradiții și obiceiuri respectate de români
Ultima oră
14:13 - Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
14:08 - PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
14:00 - O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
13:51 - Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
13:45 - Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)
13:31 - Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
13:20 - AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
13:09 - Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
12:58 - Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
12:49 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități