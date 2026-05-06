Bursa de valori a deschis sesiunea de miercuri, 6 mai, într-un context tensionat, după demiterea și decizia lui de a duce PNL în opoziție. Deși mulți analiști prognozau un dezastru, lucrurile au evoluat în direcția opusă.

Bursa de valori nu ține cont de criză

După aproape o oră de la deschiderea tranzacțiilor, Bursa de Valori a înregistrat un rulaj total de 12,6 milioane de lei (aproximativ 2,41 milioane euro). Astfel, majoritatea indicilor bursieri au înregistrat creșteri.

Astfel, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,79% Indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni a consemnat o creştere de 0,78%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,68%. Aceasta, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a crescut cu 0,81%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor a înregistrat o depreciere de 0,36%, iar BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,70%.

Conform datelor de pe bursă, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Şantierul Naval Orşova (+13,45%), Erste Group Bank (+3,86%) şi Safetech Innovations (+3,02%). Pe de altă parte, au scăzut acţiunile Grupului Industrial Electrocontact (-7,41%), Lion Capital (-2,92%) şi Chimcomplex Borzeşti (-1,45%).

Investitorii pe mâna președintelui Nicușor Dan

Evoluția pozitivă a Bursei vine după votul din Parlament, pe pentru demitere a guvernului Bolojan, dar și în contextul apelului la calm, transmis marți seara, de președintele Nicușor Dan. Deși mai mulți analiști apropiați guvernării Bolojan au încercat să inducă ideea că piețele se prăbușesc, la fel ca și cursul valutar, lucrurile nu se desfășoară chiar atât de dramatic.

Investitorii de pe Bursa de valori dau semne că au încredere în apelul la calm făcut de președintele , mai mult decât în previziunile apocaliptice promovate de adepții lui Ilie Bolojan. Șeful statului a încercat să calmeze piețele și opinia publică după căderea Guvernului, afirmând că România nu intră într-o criză instituțională.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului”, a declarat șeful statului.