B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Bursa de valori nu ține cont de criza politică. Indicii bursieri sunt pe creștere după demiterea guvernului Bolojan

Bursa de valori nu ține cont de criza politică. Indicii bursieri sunt pe creștere după demiterea guvernului Bolojan

Adrian Teampău
06 mai 2026, 12:20
Bursa de valori nu ține cont de criza politică. Indicii bursieri sunt pe creștere după demiterea guvernului Bolojan
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Bursa de valori nu ține cont de criză
  2. Investitorii pe mâna președintelui Nicușor Dan

Bursa de valori a deschis sesiunea de miercuri, 6 mai, într-un context tensionat, după demiterea guvernului și decizia lui Ilie Bolojan de a duce PNL în opoziție. Deși mulți analiști prognozau un dezastru, lucrurile au evoluat în direcția opusă. 

Bursa de valori nu ține cont de criză

După aproape o oră de la deschiderea tranzacțiilor, Bursa de Valori a înregistrat un rulaj total de 12,6 milioane de lei (aproximativ 2,41 milioane euro). Astfel, majoritatea indicilor bursieri au înregistrat creșteri.

Astfel, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,79% Indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni a consemnat o creştere de 0,78%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,68%. Aceasta,  în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a crescut cu 0,81%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor a înregistrat o depreciere de 0,36%, iar BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,70%.

Conform datelor de pe bursă, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Şantierul Naval Orşova (+13,45%), Erste Group Bank (+3,86%) şi Safetech Innovations (+3,02%). Pe de altă parte, au scăzut acţiunile Grupului Industrial Electrocontact (-7,41%), Lion Capital (-2,92%) şi Chimcomplex Borzeşti (-1,45%).

Investitorii pe mâna președintelui Nicușor Dan

Evoluția pozitivă a Bursei vine după votul din Parlament, pe moțiunea de cenzură pentru demitere a guvernului Bolojan, dar și în contextul apelului la calm, transmis marți seara, de președintele Nicușor Dan. Deși mai mulți analiști apropiați guvernării Bolojan au încercat să inducă ideea că piețele se prăbușesc, la fel ca și cursul valutar, lucrurile nu se desfășoară chiar atât de dramatic.

Investitorii de pe Bursa de valori dau semne că au încredere în apelul la calm făcut de președintele Nicușor Dan, mai mult decât în previziunile apocaliptice promovate de adepții lui Ilie Bolojan. Șeful statului a încercat să calmeze piețele și opinia publică după căderea Guvernului, afirmând că România nu intră într-o criză instituțională.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului”, a declarat șeful statului.

Tags:
Citește și...
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Economic
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
Economic
Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
27% dintre români sunt în risc de sărăcie. UE lansează o strategie pentru peste 90 milioane de europeni
Economic
27% dintre români sunt în risc de sărăcie. UE lansează o strategie pentru peste 90 milioane de europeni
Cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru un plin la mașină în lunile următoare. Scenariile experților nu sunt deloc optimiste
Economic
Cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru un plin la mașină în lunile următoare. Scenariile experților nu sunt deloc optimiste
Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
Economic
Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
Economic
Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
România, lider în UE la scumpirea energiei electrice. Cum au ajuns românii să plătească printre cele mai mari prețuri din Europa
Economic
România, lider în UE la scumpirea energiei electrice. Cum au ajuns românii să plătească printre cele mai mari prețuri din Europa
Euro a explodat în ziua moțiunii. A ajuns la cel mai înalt nivel din istoria României. Avertismentul economiștilor
Economic
Euro a explodat în ziua moțiunii. A ajuns la cel mai înalt nivel din istoria României. Avertismentul economiștilor
Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
Economic
Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
Economic
ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
Ultima oră
14:13 - Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
14:08 - PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
14:00 - O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
13:51 - Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
13:45 - Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)
13:31 - Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
13:20 - AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
13:09 - Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
12:58 - Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
12:49 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități