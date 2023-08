Înotătorul Avram Iancu a trecut granița în Olanda, în cursa de pe Rin. El susține aderarea României la spațiul Schengen

a pornit într-o cursă pe Rin pentru a susține aderarea României la spațiul Schengen și a trecut granița în Olanda, după 32 de zile de la începutul aventurii.

Proiect difuzat la televizune în Germania

„E ziua în care am străbătut ultimii kilometri din Germania. E ziua în care am ajuns la hotarul dintre Germania şi Olanda, la borna 858. Am fost escortaţi, în această ultima etapă din Germania, de către un echipaj deosebit, experimentat, cu o ambarcaţiune foarte mare. (…) Ceea ce aseară, ajungerea la graniţă, a fost o finalitate, azi e doar un nou început”, a scris joi înotătorul român pe Facebook, conform



Când parcurgea partea Rinului din Germania, proiectul său a fost difuzat la un post de televiziune.

Durata cursei este estimate la 35 de zile.

Înoată fără costum de neopren

Bibliotecarul Avram Iancu a pornit, pe 16 iulie, în orașul Konstanz, din Germania. 1.032 de kilometri fără costum de neoprene sau elemente ajutătoare, ci doar prin forța brațelor, la fel cum a reușit să străbtă Dunărea, pe o distanță de 2.860 de kilometri, fiind primul om din lume care a reușit această performanță.