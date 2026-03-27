Instanța a tranșat disputa dintre Primăria Municipiului București și Ministerul Afacerilor Interne privind accesul la date sensibile folosite pentru sancționarea parcărilor ilegale. Decizia vine după un conflict juridic prelungit și stabilește clar limitele legale ale intervenției administrației locale în astfel de sisteme.

Cum a început conflictul dintre Primăria București și MAI

Problema a devenit tot mai apăsătoare în marile orașe, iar autoritățile locale caută instrumente mai eficiente pentru identificarea și sancționarea șoferilor. În acest context, Primăria Capitalei a solicitat acces la sistemul informatic al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări pentru a identifica rapid proprietarii vehiculelor.

Inițial, accesul a fost acordat Poliției Locale, instituție care are atribuții legale în domeniul aplicării sancțiunilor pentru încălcarea regulilor de circulație. Ulterior, Primăria a cerut extinderea accesului și către Compania Municipală Parking București S.A., o entitate cu statut diferit, ceea ce a generat reacții dure din partea specialiștilor.

De ce a fost considerată cererea abuzivă

Extinderea accesului către o companie municipală a ridicat probleme juridice legate de competență, responsabilitate și protecția datelor personale ale cetățenilor. Specialiștii au subliniat că o entitate de tip comercial nu poate avea atribuții similare unei instituții publice în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor.

În plus, transmiterea datelor către o structură externă ar putea crea vulnerabilități privind securitatea informațiilor și ar deschide posibilitatea unor utilizări neconforme.

Situația a fost interpretată ca o depășire a limitelor legale ale administrației locale, care nu poate interveni direct în sisteme gestionate de alte instituții.

Ce a decis instanța în acest caz

După o analiză detaliată a situației, instanța a decis în favoarea structurilor , validând interpretarea acestora asupra cadrului legal aplicabil. Judecătorii au stabilit că extinderea accesului către o entitate privată, fără bază legislativă clară, încalcă normele privind protecția datelor și separarea atribuțiilor. De asemenea, s-a subliniat că orice modificare a fluxurilor de date între instituții trebuie realizată strict în condițiile legii și cu garanții solide.

În consecință, solicitarea de a include Compania Municipală Parking București S.A. în sistemul DGPCI a fost respinsă definitiv, relatează stiripesurse.ro.

Ce efecte are această hotărâre

Decizia instanței clarifică modul în care instituțiile publice pot colabora atunci când sunt implicate date sensibile și sisteme informatice critice. Totodată, cazul evidențiază tensiunea dintre nevoia de eficiență administrativă și obligația respectării stricte a cadrului legal existent.

Hotărârea stabilește un precedent important, arătând că modernizarea serviciilor publice nu poate fi realizată prin extinderea nejustificată a accesului la date.