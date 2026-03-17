Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac

Schimbare majoră în parcările albastre ale Primăriei Capitalei: apar abonamentele anuale. De câte feluri sunt, cât costă și cum poți să le obții.

Potrivit Companiei Muncipale de Parking București, conducătorii auto că pot obține abonamente de riveran pentru a avea acces la locurile disponibile din zona în care locuiesc, la un preț accesibil. În caz de adoptă această opțiune, șoferii nu vor mai trebui să plătească zilnic acel tarif pentru parcările albastre ale .

Abonament de riveran:

Valabil pentru persoane fizice cu domiciliul/reședința adicentă parcajului;

Pentru mașini înmatriculate în București sau utilizate în baza unui contract de leaseing/comodat;

Destinate exclusiv autoturismelor;

Se acordă maximum 2 abonamente/unitate locativă;

Permite utilizarea unui loc disponibil (fără rezervare): o parcre principală și până la două parcări secundare (dacă există).

Tarif: 50 lei/lună (TVA inclus) sau 500 lei/an (TVA inclus).

Abonament zonă unică:

Valabil în toate parcările albastre ale Primăriei Capitalei;

Nu este condiționat de numărul de înmatriculare;

Tarif: 500 lei/lună (TVA inclus) sau 6.000 lei/lună (TVA inclus)

Abonamentele pentru parcările albastre ale Primăriei Capitalei pot fi făcute la la sediul companiei Parking București, de pe Str. Prof. Dr. Grigore Cobălcescu nr8. sau online aici:

Nu se mai plătește cash la locurile albastre

Administrația locală a scos metoda de plată în mod cash la locurile de parcare albastre din Capitală. Schimbarea a intrat în vigoare de la data de 28 februarie.

Primăria Generală a decis să nu mai fie încasatori la parcările administrate de ea. Mai rămăseseră 33, însă sumele încasate lunar nu justificau salariile pe care le primeau. Potrivit , aceștia aveau încasări de doar câteva sute de lei lunar, dar primeau salarii de 4.600 lei brut.

Conducătorii auto pot plăti parcările albastre prin următoarele metode: