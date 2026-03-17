Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac

Schimbare majoră în parcările albastre ale Primăriei Capitalei: apar abonamentele anuale. De câte feluri sunt, cât costă și cum poți să le obții.
Potrivit Companiei Muncipale de Parking București, conducătorii auto că pot obține abonamente de riveran pentru a avea acces la locurile disponibile din zona în care locuiesc, la un preț accesibil. În caz de adoptă această opțiune, șoferii nu vor mai trebui să plătească zilnic acel tarif pentru parcările albastre ale Primăriei Capitalei.
Abonament de riveran:
Abonament zonă unică:
Abonamentele pentru parcările albastre ale Primăriei Capitalei pot fi făcute la la sediul companiei Parking București, de pe Str. Prof. Dr. Grigore Cobălcescu nr8. sau online aici: Formular abonamente riverani.
Administrația locală a scos metoda de plată în mod cash la locurile de parcare albastre din Capitală. Schimbarea a intrat în vigoare de la data de 28 februarie.
Primăria Generală a decis să nu mai fie încasatori la parcările administrate de ea. Mai rămăseseră 33, însă sumele încasate lunar nu justificau salariile pe care le primeau. Potrivit b365.ro, aceștia aveau încasări de doar câteva sute de lei lunar, dar primeau salarii de 4.600 lei brut.
Conducătorii auto pot plăti parcările albastre prin următoarele metode: