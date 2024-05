Instructor auto lăsat fără permis după ce a fost testat cu etilotestul. El susținea că nu a consumat alcool, ci a folosit un produs pentru igiena orală

din Botoșani a fost testat cu aparatul etilotest chiar în timpul cursurilor, iar spre surprinderea tuturor, rezultatul a fost pozitiv. Bărbatul a încercat să le explice polițiștilor că nu a consumat alcool, ci a folosit apă de gură.

Alcoolemie de 0,07 mg/l după ce a folosit apă de gură

Incidentul a avut loc la începutul lunii decembrie, pe Calea Națională, din Botoșani. În acea zonă erau restricții de circulație în anumite intervale orare, iar mașina de „școală” se afla acolo. Drept pentru care, polițiștii au oprit-o și au testat , cât și instructorul. Mai mare a fost surpriza când rezultatul instructorului a ieșit pozitiv, ci anume 0,07 mg/l alcool pur în aer expirat, conform

În ciuda faptului că le-a explicat polițiștilor că își face dantura și că trebuie să folosească mai multă apă de gură, acesta a rămas fără permis pentru 90 de zile și a primit și o amendă de 1.300 de lei.

Zero alcool în sânge

Instructorul a cerut să i se preleveze și probe de sânge pentru a-și demostra nevinovăția. „Am trecut toate testele cu brio şi le-am spus de mai multe ori că nu am consumat nimic. Eu îmi fac în această perioadă o lucrare la dantură. Din această cauză trebuia să folosesc mai mult o anumită apă de gură. Ulterior s-a descoperit că aceasta conţinea o cantitate mică de alcool.

La Medicina Legală rezultatul testării în sânge a fost zero. Am făcut deja plângere contravenţională şi aştept soluţionarea. În exact 24 de ore am avut permisul înapoi”, a spus instructorul auto.

Bărbatul a putut să își continue cursurile auto și nu are probleme cu legea. Mai mult, a transmis că va avea grijă mai mare privind produsele de igienă orală pe care le va folosi.