O intervenție dificilă a salvamontiștilor maramureșeni s-a desfășurat în Munții Maramureșului, în condiții extreme de frig și zăpadă adâncă. Un cetățean ucrainean, rătăcit după trecerea graniței prin munți, a fost găsit viu după mai multe ore în care nu a mai putut comunica cu salvatorii.

Cum a fost declanșată operațiunea de salvare

Acțiunea a început în noaptea de duminică spre luni, după ce autoritățile au fost alertate că un ucrainean de 31 de ani a trecut granița prin munți. Bărbatul se afla singur, într-o zonă izolată, iar starea sa de sănătate era afectată de frigul extrem, care i-a împiedicat deplasarea. Operațiunea s-a concentrat în zona Suligu – Valea Vaserului, un areal greu accesibil chiar și în condiții meteo favorabile.

aeriană a fost exclusă încă din primele ore, din cauza condițiilor meteorologice severe și a copacilor doborâți de vânt. Vizibilitatea redusă și rafalele puternice au făcut imposibilă ridicarea unui elicopter, obligând salvatorii să găsească soluții terestre. Astfel, întreaga operațiune a depins de capacitatea echipelor de a avansa prin zăpadă mare și temperaturi extrem de scăzute.

Cum au ajuns salvamontiștii și cum s-a desfășurat intervenția

Inițial, au încercat să se apropie cu snowmobilul, însă au fost nevoiți să se oprească la aproximativ șapte kilometri distanță. Stratului de zăpadă, care ajungea pe alocuri la un metru, a făcut imposibilă continuarea deplasării motorizate. Salvatorii au reluat misiunea pe schiuri de tură, având asupra lor targă și echipamente medicale complete, inclusiv defibrilator, oxigen și robot pentru compresii toracice, relatează Digi24.

După mai multe ore fără niciun răspuns la mesaje, echipele au reușit să ajungă la bărbat în jurul orei 1:00, în noaptea de luni spre marți. Acesta a fost găsit viu, dar temperaturile de sub minus 20 de grade Celsius au făcut imposibilă coborârea imediată. „Echipa de prim răspuns a reuşit să-l recupereze pe ucraineanul de 31 de ani. E în viaţă.”

Șeful , Dan Benga, a explicat că prioritatea este siguranța echipei și a persoanei salvate, în contextul condițiilor extreme. „S-au adăpostit la o stână, unde au făcut un foc şi vor rămâne peste noapte, pentru că temperaturile sunt extrem de coborâte, sub minus 20 de grade.” În continuare, „se va încerca intervenţia cu elicopterul, dacă va exista o fereastră în care vremea va permite”, urmând ca salvatorii să coboare ulterior bărbatul din munți.