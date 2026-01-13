Vremea geroasă se prelungește conform avertizărilor emise de meteorologi. În acest context, autoritățile au făcut o serie de recomandări pentru populație, astfel încât să depășească mai ușor această perioadă cu .

Recomandările autorităților pentru vremea geroasă

a emis un comunicat de presă în care face o serie de recomandări pentru populației în contextul din ultima perioadă. Populația este îndemnată să-ți ia o serie de măsuri de prevedere pentru a depăși cu bine vremea geroasă. Potrivit sursei citate, cetățenii sunt sfătuiți:

să urmeze sfaturile și indicațiile medicilor;

să evite deplasările în spații deschise;

să evite expunerea prelungită la frig mai ales a mâninilor și picioarelor pentru a evita degerăturile;

să respecte regulule de igienă ca să prevină eventualele îmbolnăviri;

să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume;

să poarte haine călduroase și încălțăminte adecvată;

să evite umezeala;

să evite să-și lase copiii singuri în mașinile parcate;

să evite deplasarea pe distanțe lungi cu vehicule neîncălzite.

„Purtaţi haine călduroase, căciuli, mănuşi, fular şi încălţăminte adecvată; evitaţi umezeala. Consumaţi alimente bogate în proteine, fructe şi legume; evitaţi consumul de alcool. Respectaţi regulile de igienă (spălarea cu apă şi săpun). Încălziţi corespunzător locuinţele şi nu folosiţi instalaţii improvizate, pentru a preveni intoxicaţiile cu monoxid de carbon”, se arată într-o informare a Ministerului Sănătății.

Recomandări pentru persoanele vârstnice

În această perioadă în care se manifestă vremea geroasă, persoanele vârstnice sunt îndemnate să evite deplasările și locurile aglomerate. Sfatul îi vizează, în special, pe cei care suferă de afecțiuni cardiace sau respiratorii.

Ministerul Sănătăţii dă asigurări că monitorizează, prin direcţiile de sănătate publică, situaţia de la nivelul unităţilor sanitare. Astfel vor fi luate mpsuri pentru ca spitalele să poată primi, tria şi interna un număr mai mare de pacienţi, în caz de necesitate.

De asemenea, serviciile de ambulanţă judeţene vor suplimenta, în această perioadă, numărul de echipaje şi de autospeciale de intervenţie, dacă va fi necesar.

Vremea geroasă va continua

Meteorologii estimează că perioada cu temperaturi foarte scăzute va continua. Vremea geroasă, conform meteorologilor din cadrul se va menține până joi, 15 ianuarie. Progonza meteo arată că nici ulterior, însă, temperaturile nu vor crește foarte mult.

Va fi frig până la jumătatea lunii februarie, cu temperaturi sub mediile normale pentru această perioadă.