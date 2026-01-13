B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație

Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație

Adrian Teampău
13 ian. 2026, 14:20
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Recomandările autorităților pentru vremea geroasă
  2. Recomandări pentru persoanele vârstnice
  3. Vremea geroasă va continua

Vremea geroasă se prelungește conform avertizărilor emise de meteorologi. În acest context, autoritățile au făcut o serie de recomandări pentru populație, astfel încât să depășească mai ușor această perioadă cu temperaturi foarte scăzute.

Recomandările autorităților pentru vremea geroasă

Ministerul Sănătăţii a emis un comunicat de presă în care face o serie de recomandări pentru populației în contextul avertizărilor meteo din ultima perioadă. Populația este îndemnată să-ți ia o serie de măsuri de prevedere pentru a depăși cu bine vremea geroasă. Potrivit sursei citate, cetățenii sunt sfătuiți:

  • să urmeze sfaturile și indicațiile medicilor;
  • să evite deplasările în spații deschise;
  • să evite expunerea prelungită la frig mai ales a mâninilor și picioarelor pentru a evita degerăturile;
  • să respecte regulule de igienă ca să prevină eventualele îmbolnăviri;
  • să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume;
  • să poarte haine călduroase și încălțăminte adecvată;
  • să evite umezeala;
  • să evite să-și lase copiii singuri în mașinile parcate;
  • să evite deplasarea pe distanțe lungi cu vehicule neîncălzite.

„Purtaţi haine călduroase, căciuli, mănuşi, fular şi încălţăminte adecvată; evitaţi umezeala. Consumaţi alimente bogate în proteine, fructe şi legume; evitaţi consumul de alcool. Respectaţi regulile de igienă (spălarea cu apă şi săpun). Încălziţi corespunzător locuinţele şi nu folosiţi instalaţii improvizate, pentru a preveni intoxicaţiile cu monoxid de carbon”, se arată într-o informare a Ministerului Sănătății.

Recomandări pentru persoanele vârstnice

În această perioadă în care se manifestă vremea geroasă, persoanele vârstnice sunt îndemnate să evite deplasările și locurile aglomerate. Sfatul îi vizează, în special, pe cei care suferă de afecțiuni cardiace sau respiratorii.

Ministerul Sănătăţii dă asigurări că monitorizează, prin direcţiile de sănătate publică, situaţia de la nivelul unităţilor sanitare. Astfel vor fi luate mpsuri pentru ca spitalele să poată primi, tria şi interna un număr mai mare de pacienţi, în caz de necesitate.

De asemenea, serviciile de ambulanţă judeţene vor suplimenta, în această perioadă, numărul de echipaje şi de autospeciale de intervenţie, dacă va fi necesar.

Vremea geroasă va continua

Meteorologii estimează că perioada cu temperaturi foarte scăzute va continua. Vremea geroasă, conform meteorologilor din cadrul ANM se va menține până joi, 15 ianuarie. Progonza meteo arată că nici ulterior, însă, temperaturile nu vor crește foarte mult.

Va fi frig până la jumătatea lunii februarie, cu temperaturi sub mediile normale pentru această perioadă.

Tags:
Citește și...
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Eveniment
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Eveniment
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Eveniment
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
Eveniment
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Eveniment
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Eveniment
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Eveniment
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Eveniment
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Eveniment
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Eveniment
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Ultima oră
14:29 - Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă: “În acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”. A dezvăluit pe ce se duc, concret, banii Primăriei Capitalei
14:20 - Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
14:17 - Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
13:57 - ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
13:51 - Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
13:49 - Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
13:47 - România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
13:26 - Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
13:22 - Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”