Acasa » Politică » Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)

Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)

Adrian A
13 ian. 2026, 14:17
Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce spune Igor Dodon despre acuzația de trădare
  2. Ce își doresc socialiștii din Moldova
  3. De unde vine acuzația de trădare pentru Maia Sandu

Socialiştii fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon cer Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor instituții competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe şefa statului, Maia Sandu.

Ce spune Igor Dodon despre acuzația de trădare

Igor Dodon cere demisia Maiei Sandu din funcția de președinte și apoi vrea ca președinta Moldovei să fie anchetată pentru trădare. Totul după ce Maia Sandu a declarat că ar vota „DA” la un referendum pentru unirea Moldovei cu România.

„Menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă o amenințare pentru existența Republicii Moldova.
Declarația președintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova și absorbția acesteia de către România nu este o „opinie personală” și nici o „speculație abstractă”, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității țării.
De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată și că este dispusă să susțină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naționale, exprimată conștient, public și pe o platformă străină.
Deosebit de cinic și periculos este faptul că asemenea declarații provin de la o persoană care ocupă temporar funcția de Președinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, Președintele este garantul suveranității și independenței statului. Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcția supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist și a dictatului extern, subminând bazele statalității moldovenești.”, scrie Igor Dodon, șeful PSRM

Ce își doresc socialiștii din Moldova

„1. Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat. Fiecare zi în care rămâne în funcția de Președinte reprezintă o amenințare la adresa existenței Republicii Moldova ca stat independent.
2. Solicităm Procuraturii Generale, SIS și tuturor organelor competente să inițieze de urgență o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale șefului statului la dezmembrarea țării necesită cea mai dură evaluare juridică și politică.
3. PSRM face apel către toate forțele patriotice – din Parlament, din administrația locală și din societatea civilă – să lase deoparte divergențele tactice și să se unească împotriva regimului Maiei Sandu, care împinge țara spre pierderea suveranității, scindarea societății și o catastrofă națională.
Republica Moldova nu este un obiect de negociere, nu este o monedă de schimb și nici o „eroare istorică”, așa cum încearcă să o prezinte unioniștii. Este casa noastră comună și nu vom permite să fie distrusă la ordinul curatorilor externi și al executanților lor locali.”, concluzionează Igor Dodon.

De unde vine acuzația de trădare pentru Maia Sandu

Într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, președinta Moldovei, Maia Sandu, întrebată direct dacă susține unirea cu România, a răspuns fără echivoc:

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România.”

