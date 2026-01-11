Ultimele 24 de ore au fost de foc pentru Salvamont România. Salvatorii au participat la un număr record de intervenții pentru acest sezon. Dispeceratul a înregistrat nu mai puțin de 121 de apeluri.

„Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați să intervină la un număr îngrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarna. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de .

Pentru câte persoane a intervenit Salvamont România în ultimele 24 de ore

În urma celor 121 de apeluri primite de către Dispecerat, Salvamont România a salvat 123 de persoane aflate în dificultate pe munte. Dintre acestea, 61 au fost transportate la spital cu transport medicalizat, constând în ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. În cazurile celorlalte persoane, apropiații au fost cei care s-au ocupat de transportul până la o unitate medicală.

Salvamont România a mai preluat, de asemenea, și alte 41 de apeluri prin care erau solicitate informații și recomandări privind traseele turistice montane.

În încheierea mesajului de pe Facebook, echipele Salvamont lansează un apel la prudență și responsabilitate când vine vorba de activitățile montane.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată în încheierea mesajului.

Salvamontiștii au trebuit să salveze un turist căzut într-o râpă de 70 de metri

Unul dintre cazurile în care au intervenit salvatorii montani a avut loc în Munții Baiului. Un bărbat a căzut cu ATV-ul într-o râpă adâncă de 70 de metri și a avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor.

A intervenit Salvamont Prahova care ulterior, a făcut o postare pe pagina oficială de Facebook în care a oferit informații despre caz. Se pare că turistul a suferit multiple traumatisme în urma accidentului. Victima a primit primul ajutor la fața locului de la echipele de intervenție. Abia apoi, salvamontiștii au scos-o din râpă.

A urcat transportul la Bușteni, acolo unde, în cele din urmă, a fost predat unei ambulanțe pentru a fi transportat la spital.

„După acordarea primului ajutor medical şi extragerea din râpă, l-am transportat până în Buşteni şi l-am predat unei ambulanţe SAJ pentru transportul la ”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.