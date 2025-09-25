Leon Dănăilă, vizită emoționantă la Darabani: „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale”

Leon Dănăilă, supranumit „ ”, și-a întors pașii spre locurile natale, într-o vizită încărcată de emoții și semnificații. La Darabani, orașul în care a văzut lumina zilei și unde și-a început drumul spre cunoaștere, medicul a retrăit momente care i-au marcat întreaga viață. Reîntâlnirea cu școala care astăzi îi poartă numele a fost, după cum spune chiar el, „o onoare pe care nu o pot cuprinde în cuvinte”.

Într-o postare pe , academicianul a povestit nu doar despre emoția revederii, ci și despre ceea ce înseamnă pentru el să își vadă numele purtat de școala în care s-a format. De asemenea, și-a exprimat recunoștința față de cei care i-au fost alături pe acest drum și a transmis un mesaj plin de speranță pentru noile generații.

Cum a descris Leon Dănăilă întoarcerea la Darabani

că vizita la școala din Darabani a fost una dintre cele mai emoționante experiențe din viața sa. Faptul că instituția de învățământ unde și-a făcut primii pași în cunoaștere îi poartă astăzi numele este, după cum spune chiar el, „o onoare e care nu o pot cuprinde în cuvinte”.

„Mă leagă de aceste locuri copilăria, primii pași în cunoaștere, dar și oamenii calzi care mi-au fost alături. Tot ce am devenit ca om și ca medic își are rădăcinile la Darabani. Am revăzut cu emoție și casa părintească în care m-am născut și am copilărit — spațiul care păstrează cele mai dragi amintiri ale începuturilor mele”, a scris Leon Dănăilă.

Ce amintiri i-au trezit locurile copilăriei

În timpul vizitei, academicianul a trecut și pragul casei părintești, locul încărcat de cele mai prețioase amintiri ale începuturilor sale. Trăirea a fost intensă, fiecare colț al spațiului natal readucându-i în minte copilăria și lungul drum parcurs de la băiatul curios din Darabani până la neurochirurgul de renume internațional care este astăzi.

Pe lângă Darabani, medicul a ajuns și la Spitalul Municipal Dorohoi. Acolo, s-a reîntâlnit cu colegi și cadre medicale dedicate, oameni pe care îi respectă și care, zi de zi, duc mai departe misiunea fundamentală a medicinei.

„Am avut bucuria de a vizita Spitalul Municipal Dorohoi, loc în care m-am reîntâlnit cu colegi medici și cadre medicale dedicate, care duc mai departe misiunea de a salva vieți”, a precizat Leon Dănăilă.

Care este mesajul lui Leon Dănăilă pentru tineri

În mesajul său public, medicul a subliniat importanța rădăcinilor și a educației primite acasă. „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale. Oriunde ne poartă viața, reușita se clădește pe valorile învățate acasă, pe curajul de a visa și pe munca de a transforma visurile în realitate.”

Cuvintele sale au fost însoțite și de un mesaj de încurajare pentru elevii din școala care îi poartă numele: să își urmeze visurile cu pasiune, muncă și credință.

De ce consideră educația cheia viitorului

Pentru Leon Dănăilă, educația reprezintă mult mai mult decât acumularea de cunoștințe. Ea este fundamentul pe care se construiește personalitatea unui om, dar și baza pe care poate fi ridicată o societate solidă și echilibrată. Medicul subliniază că școala nu este doar un spațiu în care se predau lecții, ci locul unde se formează caractere, unde copiii învață curajul de a visa și disciplina de a-și transforma visurile în realitate.

„Viitorul se clădește în sălile de clasă, iar în ochii copiilor noștri stă speranța unei lumi mai bune”, spune academicianul, convins că fiecare generație își lasă amprenta asupra prezentului prin educația primită.

Ce cărți a scris Leon Dănăilă

Acad. Leon Dănăilă nu este doar un neurochirurg de renume mondial, ci și un autor prolific, cu zeci de volume publicate. În cariera sa a scris peste 50 de cărți și atlase de specialitate, multe dintre ele considerate repere în literatura medicală românească și internațională. Printre titlurile sale se numără Creierul și misterele sufletului, Neuroplasticitatea: Secretul longevității creierului, Apoteoza neurochirurgiei, Tratat de Neuropsihologie (vol. I și II), Functional Neuroanatomy of the Brain (în trei volume), Patologia neurochirurgicală a hipofizei, Apoptoza. Moartea celulară programată și multe altele. Scrierile sale abordează teme variate, de la neurochirurgie și neurologie, la psihologie, anatomie funcțională și chiar filozofia vieții.

Ce tipuri de operații a realizat de-a lungul timpului

Cu o carieră întinsă pe mai bine de șase decenii, Leon Dănăilă a efectuat aproximativ 50.000 de intervenții chirurgicale, dintre care peste 30.000 pe creier. A operat mii de cazuri complexe: anevrisme intracraniene, malformații arteriovenoase, neurinoame acustice, tumori hipofizare, meningiome, tumori de bază de craniu sau ale trunchiului cerebral. Este primul care a introdus în România microscopul operator (1979) și laserul chirurgical (1984), reducând semnificativ mortalitatea în cazul operațiilor pe creier. De exemplu, a scăzut rata deceselor la neurinoamele acustice de la 50% la 4% și la anevrismele cerebrale de la 49% la 3%, potrivit .