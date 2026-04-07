Gheorghe Hagi a avut o reacție emoționantă și emoțională la vestea a lui Mircea Lucescu. În lacrimi, Hagi s-a arătat extrem de recunoscător pentru tot ceea ce Lucescu a făcut pentru el. A fost ca un tată pentru mine, a mărturisit „regele”.

Hagi, aproape lăsat fără cuvinte de moartea lui Lucescu

„Nu am cuvinte. A fost ca un părinte pentru mine, unul din profesorii mei. Nu am cuvinte, nu pot, ce să zici? E atât de greu. Un om care s-a dedicat pasionat, a iubit fotbalul, ne-a crescut, păcat. Să se odihnească în pace. A făcut atât de multe lucruri pentru fotbal, s-a dedicat, a crescut generații.

Eu, cel puțin, sunt atât de recunoscător, pentru că am debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat. Dânsul e cel mai mare antrenor, a fost dintre cei mai mari din lume. E păcat, păcat că s-a stins. Ne-a lăsat pe noi acum, să-l amintim întotdeauna cât putem, să îl amintim pentru că a fost căpitan, ca jucător la Naționala României, antrenor, a câștigat atâtea trofee, ceva incredibil, dar pentru mine e greu”, a spus Gică Hagi, la

Hagi: Lucescu m-a învățat multe lucruri. Eu îi mulțumesc

Ultima oară, Hagi a vorbit cu Lucescu la scurt timp de la întoarcerea din Turcia: „Acum 2-3 zile, când s-a simțit bine, după ce s-a întors din Turcia, de la meci, am vorbit, zicea că e bine și după aceea, seara, mi se pare că a avut probleme. Sau a doua zi, dimineață, nu știu. Dar acum 2- 3 zile am vorbit cu el, când era bine”.

Întrebat care e cea mai importantă amintire a sa cu Lucescu, Hagi a răspuns: „M-a descoperit. M-a luat de la junior, de la loturi naționale, m-a luat direct la echipa mare, mi-a dat curaj, mi-a dat încredere, m-a învățat multe lucruri. Eu îi mulțumesc”.