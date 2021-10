IPS Calinic, după ce a fost infectat cu SARS-COV-2: „Nu pot să recomand cuiva să se vaccineze sau nu, din foarte multe motive”

IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, este un alt reprezentant al BOR provocat să se pronunțe pe tema COVID-19, respectiv a vaccinării. În rubrica „Răspunsul ierarhului”, de pe site-ul Arhiepiscopiei, Calinic i-a oferit unui cetățean punctul său de vedere.

Arhiepiscopul crede că măsurile de protecție impuse prin lege trebuie respectate, iar în ceea ce privește vaccinul, se ferește să ofere recomandări și verdicte, din moment ce nu are expertiză în domeniu.

„Stimate domnule!

1. Atunci când am fost întrebat, în legătură cu vaccinul, am spus răspicat că nu am acreditare în acest sens și nu mă pot pronunța.

2. Dacă unii clerici își permit să o facă, probabil că ei, pe lângă studiile teologice, au și alte studii acreditate în domeniul medical, plus foarte mulți prieteni, profesori, doctori, biologi etc., ce pot emite opinii pertinente în acest domeniu.

3. Legile, hotărârile, prevederile Statului privind combaterea transmiterii virusului trebuie aplicate si respectate; legat de vaccin, personal, ca slujitor al Bisericii, nu pot să recomand cuiva să se vaccineze sau nu, din foarte multe motive. Dacă, Doamne, ferește!, ulterior apare vreun efect neprevăzut, îți încarci conștiința și trebuie să răspunzi în fața lui Dumnezeu și a familiei. În fața dramelor ești singurul în măsură să hotărăști!

Pace și bucurie ziditoare de suflet!”, a transmis Calinic, pe site-ul Arhiepiscopiei.

În septembrie, IPS Calinic a fost testat pozitiv cu SARS-COV-2. Inițial, a fost tratat la reședința de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou”, iar apoi a fost transferat la Spitalul din Iași.