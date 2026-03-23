Un caz de trafic de droguri a fost descoperit la granița de vest a României, unde autoritățile au intervenit rapid pentru a opri introducerea unei cantități semnificative de substanțe interzise. Incidentul scoate în evidență vigilența crescută a structurilor implicate în combaterea criminalității organizate.

Cum a fost depistat transportul de droguri la Nădlac

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Nădlac, sub coordonarea procurorilor Arad, au identificat un cetățean italian care transporta droguri. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, era pasager într-o cursă internațională care circula pe ruta Spania–România.

Intervenția a avut loc chiar la intrarea în țară, unde autoritățile au acționat în flagrant, descoperind cantitatea suspectă asupra acestuia. Verificările au confirmat că transportul conținea aproximativ 31 de kilograme de canabis, ascunse în bagajele personale ale inculpatului.

Cum erau ascunse substanțele interzise

erau împărțite în 31 de pungi și disimulate în două trolere, metodă frecvent utilizată pentru a evita controalele de rutină. Substanțele erau pregătite pentru distribuție, ceea ce indică o posibilă rețea de comercializare la nivel mai larg.

Descoperirea a fost realizată în cadrul unei acțiuni coordonate, în care au fost implicați și polițiștii din structurile de combatere a criminalității organizate. Colaborarea dintre instituții a permis documentarea rapidă a cazului și strângerea probelor necesare pentru anchetă.

În urma capturii, autoritățile au deschis un dosar penal pentru trafic internațional și intern de droguri de risc. Ancheta continuă pentru a stabili eventualele legături ale suspectului cu alte persoane implicate în rețea, relatează stiripesurse.ro.

Ce măsuri legale au fost dispuse în acest caz

După reținere, suspectul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad, cu propunere de arestare preventivă. Instanța a decis plasarea acestuia în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

Măsura vine în contextul gravității faptelor și al cantității semnificative de droguri descoperite asupra inculpatului. Autoritățile subliniază că astfel de intervenții au rolul de a limita fluxul de substanțe ilegale care ajung pe piața internă.