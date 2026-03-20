Nouă persoane arestate în Oradea au fost trimise în spatele gratiilor pentru 30 de zile, fiind acuzate că furnizau droguri periculoase tinerilor și elevilor din oraș.

Elevii erau printre clienții celor nouă persoane arestate în Oradea

Ancheta procurorilor a scos la iveală un mecanism periculos prin care drogurile ajungeau direct la adolescenți. Suspecții, cu vârste între 18 și 30 de ani, vindeau substanțe interzise precum canabis, ketamină sau „cristal” în apropierea școlilor, la petreceri sau în apartamente închiriate special pentru aceste întâlniri.

Membrii grupării se ajutau între ei cu marfă și foloseau locuințe în regim hotelier pentru a nu bate la ochi. Prețurile pentru o doză fiind cuprinse între 100 și 400 de lei.

„Din probele administrate a reieşit faptul că, în intervalul noiembrie 2025 – martie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deţinut şi comercializat, în mod repetat, droguri de risc şi mare risc, precum şi produse psihoactive (canabis, ketamină, substanţe cristaline 2 CMC, 3 CMC, 4 CMC şi 4 BMC), cu sume cuprinse între 100 şi 400 de lei, către consumatori, inclusiv minori, din municipiul Oradea. Cercetările au reliefat că persoanele cercetate s-ar fi cunoscut şi ar fi avut legături între ele, s-ar fi aprovizionat una pe alta cu droguri, ar fi tranzacţionat între ele şi ar fi furnizat substanţele interzise mai departe altor tineri, elevi la şcoală, lângă instituţii de învăţământ, la petreceri sau se întâlneau în apartamente închiriate, una dintre ele dispunând de sume de bani importante, care le-ar fi permis accesarea unor locaţii în regim hotelier”, a arătat, vineri, Poliţia Română.

Cine era liderul grupării care opera în Oradea

În centrul acestei afaceri ilegale se afla un bărbat de 30 de ani, care era sursa principală de aprovizionare pentru toți ceilalți dealeri. Acesta coordona tranzacții de mii de lei, fiind prins în flagrant în timp ce vindea cantități mari de canabis și „cristal” pentru suma de 9.400 de lei. Autoritățile au descoperit că acesta reușea să mențină fluxul de droguri către micii distribuitori, care apoi duceau marfa pe străzi sau în unitățile de învățământ, scrie .

Ce au descoperit polițiștii la fața locului

Polițiștii au descins în peste 50 de locații din Oradea și localitățile vecine, unde au găsit depozite impresionante de droguri. Pe lângă cantitățile mari de canabis și hașiș, au fost ridicate mii de pastile de ecstasy, cocaină, timbre LSD și chiar ciuperci halucinogene. De asemenea, au fost confiscate cântare de precizie și sume importante de bani, probe care au dus la decizia instanței de a-i închide pe toți cei implicați.

„Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate aproximativ 500 de grame de substanţe interzise, iar în urma a 51 de percheziţii domiciliare făcute, marţi şi miercuri, în municipiul Oradea şi localităţile Paleu, Sânmartin, Gepiu, Sântandrei şi Aştileu au fost descoperite şi ridicate aproximativ 10 kilograme de substanţă cristalizată 4MMC, 8 kilograme de canabis, 4,2 kilograme de haşiş, 5,1 kilograme de substanţă cristalină 2CMC, 5.750 de comprimate ecstasy, un kilogram de amfetamină, 1,1 kilograme de substanţă AB Fubinaca, 385 de grame de cocaină, 150 de grame de ciuperci halucinogene, 80 de timbre LSD, peste 180 de comprimate având substanţa activă alprazolam, vape-uri cu THC, kituri de testare cocaină, grindere, cântare electronice de precizie, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă”, se mai arată în raportul oficial.