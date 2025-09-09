Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție

Caz șocant în județul Botoșani! O tânără de 19 ani a ajuns , după ce a ieșit din secția de poliție și a fost lovită de un Potrivit informațiilor, fata s-ar fi aruncat în fața ansamblului de vehicule, fiind disperată din cauza situației în care se afla.

Mai exact, aceasta a fost la poliție pentru a fi audiată în privința unui scandal izbucnit între ea, fratele și partenerul ei, în vârstă de 35 de ani.

Cuprins:

Ce s-a întâmplat

Partenerul lovit cu bâta a ieșit pe propria răspundere din spital

Ce s-a întâmplat

Cu ocazia zilei de sărbătoare de pe 8 septembrie, cei trei au petrecut. La petrecere s-a consumat alcool, care i-a făcut pe cei doi bărbați să se certe. În timpul scandalului dintre ei, se pare că fratele fetei l-ar fi lovit cu o bâtă în cap pe iubitul ei, anunță

Speriată de situația creată și de faptul că partenerul ei avea multe traumatisme, tânăra a apelat numărul de urgență 112, solicitând un echipaj de medici. În timp ce victima era transportată la spital, ea și fratele ei au fost duși la poliție pentru audieri.

Pentru că era încă sub influența alcoolului și pentru că a devenit agresiv, fratele femeii a fost internat la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Mavromati. Disperată de situația în care se află, tânăra s-a aruncat în fața unui TIR la ieșirea din secție.

Starea ei a fost destul de gravă, deoarece impactul, care nu a putut fi evitat, a lăsat-o inconștientă.