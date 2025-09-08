B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află

Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află

Elena Boruz
08 sept. 2025, 13:10
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Foto simbol: ISU / Facebook

Caz șocant, în județul Bistrița-Năsăud! Un tânăr, în vârstă de 19 ani, a fost la un pas de moarte, după ce a căzut de la șapte metri înălțime. Băiatul se afla pe stâlp, când s-a produs nefericitul incident.

Potrivit informațiilor, tânărul se afla în timpul serviciului, iar evenimentul a avut loc, cu exactitate, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie.

În ce stare a fost preluat de medici

După ce a fost stabilizată, victima a fost transportată la un centru de traumă din municipiul Târgu Mureș, cu ajutorul unui elicopter SMURD. La sosirea echipajelor medicale, a fost constatat că tânărul prezenta numeroase fracturi, însă se afla în stare conștientă, conform jurnalul.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Eveniment
Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Eveniment
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Eveniment
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Eveniment
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Eveniment
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Eveniment
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
Eveniment
Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
Ultima oră
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
14:32 - Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
14:21 - Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
14:19 - Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
14:12 - Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
14:05 - Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
13:56 - PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
13:53 - Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
13:45 - Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale