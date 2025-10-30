B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități

Adrian Teampău
30 oct. 2025, 12:58
Călin Georgescu Sursa foto: X
Cuprins
  1. Susținătorii lui Călin Georgescu, scandal la tribunal
  2. Judecătorii decid prelungirea controlului judiciar

Călin Georgescu s-a prezentat la Tribunalul București unde s-a judecat contestația pe care a depus-o împotriva prelungirii controlului judiciar. În acest context, mai mulți susținători de-ai săi au provocat ciocniri cu jandarmii veniți să asigure ordinea.

Susținătorii lui Călin Georgescu, scandal la tribunal

Incidente violente la Tribunalul București unde susținătorii fostului candidat la președinție au intrat în conflict cu jandarmii. Scandalul a avut loc în cotnextul prezenței lui Călin Georgescu la instanță, unde a fost analizată contestația sa la măsura de prelungire a controlului judiciar.

Câteva zeci de persoane s-au adunat în fața instituției și au început să scandeze împotriva jandarmilor. De asemenea, unii au insultat și jignit forțele de ordine aflate în dispozitiv.

Două persoane au refuzat legitimarea în fața reprezentaților jandarmilor și au fost duse la sediul Secției 10 Poliție. Jandarmii au ridicat pe unul dintre cei care se manifestau violent, în favoarea lui Călin Georgescu, și l-au închis într-o dubă pentru a-l duce la audieri. În aceste condiții, protestatarii au devenit agresivi și au intrat în conflict cu autoritățile.

O femeie va fi sanționată întrucît a tras de mâna unui jandarm.

Judecătorii decid prelungirea controlului judiciar

Judecătorii Tribunalului București vor decide dacă prelungesc controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Acesta este judecat pentru promovarea ideilor fasciste și xenofobe, dar și pentru alte infracțiuni în contextul anulării alegerilor de anul trecut. Avocații fostului candidat contestă măsura.

Verdictul  Tribunalului este definitiv și ar putea influența parcursul juridic al politicianului populist.

Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Instanța a menținut restricțiile privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale. Judecătorii au decis ca fostul candidat să rămână sub această măsură și să se prezinte săptămânal la poliție.

Fostul candidat la preşedinţie a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia

